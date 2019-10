David Benioff et D.B. Weiss abandonnent l'univers «Star Wars.» Dix-huit mois seulement après avoir été annoncés en grande pompe à la production de la prochaine trilogie du space opera mythique, les créateurs de «Game of Thrones» ont annoncé dans un communiqué qu'ils ne feraient pas partie de l'aventure.

«Nous adorons «Star Wars». Quand George Lucas l'a créé, il nous a créés aussi. Parler de «Star Wars» avec lui et avec l'équipe actuelle était incroyable, et nous aurons toujours une dette envers la saga qui a tout changé. Mais il n'y a qu'un nombre limité d'heures dans la journée et nous pensons que nous ne pouvons pas être à la hauteur de «Star Wars» et de nos projets Netflix en même temps. A regret, nous quittons le projet», ont-ils déclaré.

Un contrat en or avec Netflix

Le duo devait écrire le prochain film de la saga, prévu pour une sortie fin 2022. Mais, en août dernier, ils ont également signé un contrat de 250 millions de dollars avec Netflix pour développer plusieurs projets sur la plateforme de streaming. Beaucoup de fans se demandaient alors comment ils allaient conjuguer les deux projets. Manifestement, David Benioff et D.B. Weiss ont décidé d'arrêter de se poser la question.

Cover Media / lematin.ch