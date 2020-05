Le nouveau film de Liam Neeson et de son fils Michael Richardson est sur le point de sortir dans les cinémas à ciel ouvert des États-Unis.

Tous les cinémas étant fermés en raison de la pandémie de coronavirus, les cinéphiles ont la possibilité de se rendre dans les ciné-parcs pour regarder un film dans le confort de leur voiture. Et après avoir connu le succès avec des sorties indépendantes comme «The True History of the Kelly Gang», «How To Build A Girl» et «The Wretched», les patrons de l'IFC, l'Independent Film Channel, ont décidé de voir si le nouveau film de l'acteur de 67 ans, «Made in Italy», aurait le même engouement.

Une sortie début août

Le long-métrage, qui marque les débuts de James D'Arcy («Agent Carter») en tant que réalisateur, sortira dans les cinémas drive-in début août, s'il ne peut être projeté dans les salles de cinéma classiques. Liam Neeson y joue un artiste bohème qui revient en Toscane, en Italie, accompagné de son fils avec qui il a perdu contact, joué par son propre fils, Michael Richardson, afin de vendre la maison dont il a hérité de sa défunte épouse.

Les deux acteurs ont un lien profond avec l'histoire: Michael Richardson est issu du mariage de Liam Neeson avec l'actrice Natasha Richardson, décédée à la suite d'un accident de ski en 2009.

Cover Media