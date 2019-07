La Française Lili Hinstin a présenté mercredi à Berne le programme de sa première édition du festival tessinois, qui se tient du 7 au 17 août.

Lors de la conférence de presse, Lili Hinstin a révélé les titres de tous les films en concours ainsi que le programme qui sera projeté sur la très appréciée Piazza Grande. Plusieurs nouvelles productions suisses seront montrées en première lors de ce 72e Festival de Locarno ainsi que le dernier Tarantino, «Once upon a Time... in Hollywood», avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

«Crazy Midnight»

Nouveauté importante introduite par Lili Hinstin: le deuxième film de la soirée sur la Piazza Grande sera montré à minuit. Ces projections nocturnes intitulées «Crazy Midnight» doivent attirer un jeune public.

Sur la grande place de Locarno, seul un long-métrage suisse figure au programme, «Die fruchtbaren Jahre sind vorbei», une comédie absurde de Natascha Beller.

Cette 72e édition est dédiée à Freddy Buache, le co-fondateur de la Cinémathèque suisse disparu en mai. Aussi, le court-métrage «Lettre à Freddy Buache» (1981) de Jean-Luc Godard sera projeté.

Lili Hinstin rend également hommage au cinéaste Fredi M. Murer («Höhenfeuer», «Liebe und Zufall»), qui se verra décerner un prix pour l'ensemble de sa carrière.

Le film d'ouverture est «Magari», de la réalisatrice italienne Ginevra Elkann. L'oeuvre située dans les années 1980 raconte l'histoire de trois enfants de parents divorcés vivant à Paris et qui visitent leur père à Rome.

Hilary Swank honorée

Le Leopard Club Award est décerné à Hilary Swank, grande invitée de la soirée du vendredi 9 août sur la Piazza Grande. L'hommage sera accompagné de la projection de «Boys don't Cry» de Kimberly Peirce (1999) et de «Million Dollar Baby»de Clint Eastwood (2004), les deux films qui lui ont valu l?Oscar de la meilleure actrice. Le public du Festival aura également l'occasion de rencontrer l'actrice le samedi 10 août.

Les jurys officiels et l?hommage à Bruno Ganz ont également été annoncés. Pour honorer l'acteur suisse décédé en février dernier, l'écrivain grec Petros Markaris, scénariste du film «L'Eternité et un jour» (1998) sera présent.

Egalement à Locarno, entre autres, Mathieu Amalric, Jeanne Balibar, Emmanuelle Béart, Ramzy Bedia, Fulvio Bernasconi, Catherine Breillat, Pierre Deladonchamps ou Joseph Gordon-Levitt.

Lili Hinstin, âgée de 42 ans, a repris la direction du Festival de Locarno à la fin de l'année dernière. Elle succède à Carlo Chatrian, parti à la Berlinale. Auparavant, cette Parisienne d'origine a dirigé le festival EntreVues de Belfort (F).

(ats/nxp)