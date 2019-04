Qui veut échanger sa figurine de Luke Skywalker pour une poupée de sang? Mark Hamill, star de la saga «Star Wars», se glissera dans la peau de la poupée la plus méchante et effrayante de l’histoire du cinéma: Chucky. L'acteur a surpris ses fans en faisant cette annonce le 31 mars. Mais n'oublions pas qu'il est un comédien de doublage hors-pair. C'est en effet lui qui incarnait le Joker dans la série animée «Batman».

"People let me tell you 'bout my best friend..."????

The wicked fun begins when @ChildsPlayMovie is unleashed in theaters: Friday, June 21st 2019. #SoLuckyImChucky ???? @MGM_Studios @OrionPictures pic.twitter.com/ExOYuwj9sP