Mark Ruffalo, connu notamment pour avoir joué Hulk dans les «Avengers», a raconté au journal britannique «The Independent» que chez Disney on ne croyait pas du tout au succès d’un film avec des personnages féminins en tête d'affiche.

L'acteur américain raconte que Kevin Feige, à la tête des studios Marvel depuis 2009, s'est adressé aux patrons du studio Disney pour leur faire part de ses inquiétudes concernant le manque de films de superhéros au féminin, et a avoué qu'il n'était pas sûr qu’on lui confie encore le soin de produire de nouveaux films.

«Quand on a fait les premiers Avengers, Kevin Feige m'a dit : “Écoute, je ne serai peut-être pas là demain.” Et il était du genre : “Ike (Isaac Perlmutter, le plus grand actionnaire de Disney à l'époque) ne croit pas que quiconque ira voir un film de super-héros avec une femme. Donc si je suis encore là demain, vous saurez que j'ai gagné cette bataille”» a expliqué Mark Ruffalo au journal britannique.

Mark Ruffalo: ‘Hollywood has been white supremacist for 100 years’ https://t.co/GTodBSadOv — The Independent (@Independent) February 22, 2020

Une bataille que le producteur a visiblement gagné avec la sortie de «Captain Marvel» en 2019, superhéroïne interprétée par Brie Larson. Un changement majeur pour le studio puisqu'il s'agit de la première femme leader du «Marvel Cinematic Universe» (MCU).

«Parce que Kevin voulait des super-héros noirs, des super-héros féminins, des super-héros LGBT, il a changé tout l'univers Marvel, s'est exclamé Ruffalo. Nous avons maintenant un super héros gay en route, nous avons des superhéros noirs, nous avons des superhéroïnes. Scarlett Johansson a son film qui sort, nous avons Captain Marvel, ils font ensuite Hulk-Femme. Aucun autre studio n'est aussi inclusif à ce niveau».

Avant de conclure: «Ils doivent le faire. C'est le put***n de monde!»

