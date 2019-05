INTERVIEW Penélope Cruz: «Je ne veux plus tourner quatre films par an»

Penélope Cruz est une grande habituée du Festival de Cannes où elle avait notamment gagné le prix de la meilleure actrice en 2006 pour «Volver» de Pedro Almodóvar. Le duo d'espagnols est de retour une nouvelle fois sur la Croisette pour l'édition 2019 avec «Douleur et gloire», qui sort sur les écrans suisses ce 17 mai.

«Douleur et gloire» est l'un des événements du Festival de Cannes. Que dire du film?

Antonio Banderas incarne un réalisateur en manque d'inspiration, qui va retrouver des personnes de son passé et se remémorer une partie de sa vie. Pedro Almodóvar s'est inspiré de sa propre mère pour écrire mon personnage. Je ne pouvais pas refuser ce film car cette femme a tenue une place prépondérante dans la vie de Pedro mais aussi dans la mienne.

Est-ce que «Douleur et gloire» est autobiographique pour Pedro Almodóvar ou pour vous?

Pedro a souvent une grande partie de lui dans ses films. Sa sensibilité, sa personnalité, parfois aussi sa vie intime se retrouve sur l'écran. J'adorais sa mère, car elle était l'exemple de la maman espagnole qui s'inquiétait constamment pour son enfant, même lorsqu'il a connu le succès avec ses premières mises en scène. Mon rôle dans «Douleur et gloire» est similaire.

Comment expliquer votre complicité avec le réalisateur?

Quand je suis sur un tournage avec lui, j'ai l'impression que nous n'avons qu'un seul cerveau car je sais ce qu'il pense avant qu'il ouvre la bouche. Nous nous connaissons depuis tellement d'années qu'il est devenu comme un grand frère.

Collaborez-vous directement à un scénario comme celui de «Douleur et gloire» ?

Non mais lorsque Pedro écrit un nouveau script, il m'appelle de suite s'il pense à moi pour un rôle. Il me raconte ses idées et je suis toujours impatiente de lire la version finale car il me connaît par cœur. Il sait me trouver un personnage qui sera un challenge pour moi, mais aussi écrire des répliques qui vont me plaire.

Alejandro González Iñárritu est le Président du Festival de Cannes cette année. Entre lui et Guillermo Del Toro, Alfonso Cuaron et bien sûr lmodóvar, peut-on dire que nous vivons des années d'or pour le cinéma latino ?

L'évolution me semble énorme depuis une quinzaine d'années. On voit de plus en plus d'artistes de langues espagnoles qui travaillent dans des productions américaines ou qui sont soutenus par des grands studios de Hollywood. Mais j'irais même plus loin, grâce à des festivals comme celui de Cannes, les cinéphiles du monde entier s'ouvrent de plus en plus sur l'idée de voir une œuvre dans une langue étrangère. Et cela n'était pas le cas il y a 20 ans où peu de films traversaient les frontières nationales.

Justement, en dehors de l'espagnol, vous tournez en français, italien, anglais. Y a t-il une approche différente en fonction du pays ou de la langue ?

Pas pour moi. Quand on grandi en Espagne et que l'on veut avoir une carrière d'artiste, il était indispensable d'avoir la capacité de jouer dans d'autres langues comme le français. Les grandes comédiennes espagnoles que j'adorais dans mon enfance comme Victoria Abril ont toujours alterné les carrières au-delà des frontières de notre pays.

D’où votre prochain film «Wasp Network» réalisé par le français Olivier Assayas...

Oui, Édgar Ramírez et Gael García Bernal seront mes partenaires sur cette histoire d'espions cubains. Cela fait des mois que je travaille pour acquérir l'accent de Cuba lorsque je parle... et c'est bien plus complexe que je ne l'aurais pensé.

Quelle est la place du festival de Cannes dans votre cœur ?

Je dois une grande partie de ma carrière au Festival de Cannes. J'ai remporté un prix sur la Croisette bien avant mes récompenses américaines (Golden Globes et Oscars en 2009). Cannes est un tremplin unique pour de jeunes artistes qui veulent se faire connaître à travers le monde. Pedro a aussi une relation particulière avec ce festival où nous y avons souvent été ensemble.

En dehors d'apparitions à un festival comme Cannes ou des cérémonies à Hollywood comme les Golden Globes en début d'année, vous êtes très discrète. Pourquoi ?

J'ai fait le choix de vivre à Madrid et de faire passer ma famille devant tout (ndlr.: Mariée à Javier Bardem depuis 2010, le couple a deux enfants, Léo, 8 ans et Luna, 5 ans). Je fais ce métier depuis que j'ai 16 ans. Mes priorités de l'époque ne sont plus du tout celles d'aujourd'hui. J'ai longtemps été workaholic alors qu'aujourd'hui je fais passer mes enfants et notre santé avant le cinéma. Je ne veux plus tourner quatre films par an. (Le Matin)