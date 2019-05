L'acteur Peter Mayhew, qui a longtemps endossé le costume de Chewbacca, extraterrestre géant et poilu de la saga «Star Wars», est mort mardi à l'âge de 74 ans à son domicile, au Texas, a annoncé jeudi sa famille sur son compte Twitter.

Né à Londres en mai 1944, Peter Mayhew culminait à 2,21 mètres, ce qui lui avait permis de décrocher son premier rôle au cinéma en 1976 sur le tournage de «Sinbad et l'oeil du tigre», dans lequel il incarnait un minotaure.

Dès l'année suivante, il avait été choisi par George Lucas pour jouer Chewbacca dans le premier opus de «Star Wars» et avait continué à camper le célèbre Wookie jusque dans «Le Réveil de la Force» (2015), avant d'être remplacé en raison de problèmes de santé. Il était toutefois resté «consultant» pour conseiller son successeur dans le rôle de Chewbacca, le basketteur finlandais Joonas Suotamo (2,09 m).

«C'était le plus gentil des géants. Un grand homme avec un coeur encore plus grand qui ne manquait jamais de me faire sourire, et un ami loyal que j'aimais profondément», lui a rendu hommage sur Twitter Mark Hamill, qui l'a côtoyé en tant que Luke Skywalker.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2