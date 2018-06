L'an prochain, Dumbo reprendra vie sur le grand écran grâce à la magie des effets spéciaux.

Sous la direction de Tim Burton, le plus célèbre des pachydermes sera le héros d'un film dans lequel il côtoiera des acteurs en chair et en os. Parmi eux, Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton et Danny DeVito.

Disney a mis en ligne une première bande-annonce du long métrage dont la sortie est prévue pour le mois de mars 2019. Sur les images, on découvre le petit éléphanteau aux grandes oreilles entièrement réalisé en images de synthèse, ainsi qu'un aperçu de ce qu'il va vivre.

«Dumbo» n'est pas la première adaptation en live action d'un classique de Disney. «Alice au pays des merveilles», «Cendrillon», ou encore «La Belle et la Bête» y ont déjà eu droit. (Le Matin)