Il a fallu un petit réglage du projecteur pour que l'image devienne un peu plus claire. Ce mardi 7 juillet, les sites internet des salles de cinéma Pathé, en Suisse affichaient le message suivant: «Porter un masque devient obligatoire dans nos cinémas pour protéger tous les spectateurs et les employés».

La mesure a de quoi surprendre puisque, si le traçage des spectateurs est obligatoire au niveau fédéral dans les salles de cinéma, le port du masque ne l'est pas. Il l'est en effet dans les lieux de plus de 10 personnes où l'on ne peut prendre le nom des gens afin de pouvoir les avertir si l'on apprend qu'ils ont été proches de quelqu'un testé positif au coronavirus.

Erreur de communication

Les autres exploitants de cinéma en Suisse n'affichant pas un tel avertissement sur leurs sites, on pouvait donc en conclure qu'il s'agissait là d'un initiative de Pathé, qui a des salles dans sept villes du pays. Si c'est en effet bien une mesure décidée par la branche suisse de l'entreprise française, elle n'est, après vérification, pas aussi drastique que cela. Vous n'aurez en effet pas à porter un masque pour aller voir «Pinocchio» ou «Les parfums», même si le nez joue un rôle important dans ces deux films.

Il semble qu'il y ait eu une erreur de communication à l'interne et que le message ait été un peu exagéré. En fait, le masque n'est à porter que dans les couloirs et entrées, bref dans les parties communes des complexes. Et encore, seulement quand la distance de sécurité recommandée ne peut être respectée, sinon vous pouvez enlever votre masque.

Et celui-ci est inutile dans les salles puisqu'on doit en effet laisser un siège sur deux vide. Le message sur les sites devrait être corrigé dans les heures qui suivent. Quoi qu'il en soit, dès aujourd'hui, prenez un masque avec vous pour vous rendre dans une salle Pathé. Mais si vous y allez en transport public, vous en aurez déjà un avec vous.

Michel Pralong