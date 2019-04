Evénement ce mercredi sur les écrans de Suisse romande: la sortie d'«Avengers Endgame» aura la lourde tâche de boucler un arc cinématographique de vingt-deux films Marvel étalés sur près de onze ans, avec une trentaine de superhéros. L'incontournable Iron Man, incarné par Robert Downey Jr., sera bien sûr de la partie.

«Le Matin» a rencontré l'acteur de 54 ans à Los Angeles, la veille de la première américaine du film.

«Avengers: Endgame» marque-t-il définitivement votre dernier film dans la peau d'Iron Man?

J'ai appris dans ma vie à ne jamais dire jamais car si quelqu'un a connu les sommets et les bas-fonds de Hollywood, c'est bien moi. Mais c'est la fin de mon contrat avec les studios Marvel et donc le moment idéal pour passer à un autre chapitre de ma carrière. Je suis un saltimbanque, donc j'ai l'habitude de me faire des amis puis de les perdre de vue.

Chris Evans, alias Captain America, et Chris Hemsworth, qui joue Thor, sont aussi à la fin de leur contrat avec Marvel. Est-ce à dire que vous allez tous quitter cette franchise?

Depuis le précédent film, «Infinity War», la survie des Avengers est dans la balance et ils sont entre la vie et la mort. C'est la même chose pour beaucoup de comédiens. Ne me demandez pas qui sont les survivants car c'est justement tout l'intérêt d'«Endgame». J'avais la quarantaine quand j'ai signé pour «Iron Man» et je suis dans ma cinquantaine à présent. C'est une longue période pour un acteur qui change normalement de job tous les mois.

L'ultime bande-annonce d'«Avengers: Endgame»

Vous avez connu des années de gloire avec de grands films comme «Chaplin» mais aussi des soucis avec la justice et la prison. Racontez-vous votre vie à vos enfants?

Mes enfants n'en ont rien à faire des histoires de leur père. Dans vingt ou trente ans, peut-être qu'ils viendront me demander des comptes ou des explications sur mes agissements. Pour le moment, ils ne s'intéressent qu'à leurs vies et c'est très bien comme ca. Exton a 7 ans et il adore s'amuser avec ses Lego ou embêter sa sœur de 4 ans, Avri.

À 54 ans, quels sont vos projets ?

J'ai appris deux choses dans mon existence. Un: si vous voulez faire rigoler Dieu, dites-lui quels sont vos plans pour l'avenir. Deux: je connais beaucoup de gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire et, au final, ils ne font rien. Moi, je reste ouvert aux possibilités. J'espère rester dans l'univers de Disney et Marvel d'une manière ou d'une autre. Un parc d'attraction Marvel est en construction, par exemple. J'aimerais m'impliquer. De toute façon, les costumes de Tony Stark sont tous chez moi et ils devront venir me les réclamer s'ils veulent qu'un autre comédien joue Iron Man. (Rires.)

Vous avez souvent parlé d'un projet de mise en scène. Où en êtes-vous ?

J'étais trop occupé avec Marvel ces dernières années. Oscar Isaac est un super pote et il est de son côté très occupé par «Star Wars». Mais il m'a relancé sur cette idée de réalisation. C'est lui qui m'a reparlé de Shakespeare, de mes débuts et m'a demandé pourquoi ne pas chercher quelque chose d'intello à faire ensemble. Donc j'y pense à nouveau et cela pourrait se concrétiser l'an prochain. Je ne sais pas du tout si être metteur en scène va m'éclater autant que ca... ou si, au bout de deux jours, je vais tourner la caméra sur ma tronche. Car, n'oubliez pas que je suis narcissique, comme tout comédien. (Rires.) (Le Matin)