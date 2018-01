Trois panneaux publicitaires abandonnés. Mildred passe à côté en voiture, s’arrête, recule, les fixe, voit le nom de l’agence, se ronge les ongles, redémarre et part en ville les louer. À partir de là, tout dérape à Ebbing, où travaillent un shérif mourant et un flic cinglé et raciste. Voilà un film intelligent, drôle, émouvant, où on a autant de réserve que de compassion pour les personnages. Et avec une fin comme on les aime. Brillant. Note: ****

Abonné aux rôles d’antihéros, Sam Rockwell connaît enfin la consécration. L’acteur de 49 ans est génial en flic abruti, raciste, violent et fils à maman dans «3 Billboards, les panneaux de la vengeance». Un chef-d’œuvre de comédie noire signé Martin McDonagh («Bons baisers de Bruges»), qui vient de valoir à l’Américain le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle et fait de lui un candidat sérieux à l’Oscar.

Dans une petite ville perdue du Missouri, Mildred Hayes (Frances McDormand) désespère de ne pas voir avancer l’enquête sur le meurtre atroce de sa fille. Prenant les choses en main, elle loue trois grands panneaux publicitaires à l’entrée de la ville pour afficher un message interpellant le chef de la police (Woody Harrelson). Une provocation qui fait grand bruit dans la petite communauté et déclenche une guerre entre cette mère inflexible et les autorités. Rencontre avec Sam Rockwell dans un palace londonien.

Vous incarnez fréquemment des individus douteux dans vos films. Qu’est-ce qui vous attire chez ces personnages?

J’aime les antihéros. J’ai campé des méchants par le passé, mais le gars que je joue dans ce film n’en est pas un. Je dirais qu’il appartient à la catégorie des antihéros. Je suis attiré par les histoires sombres, car c’est plus intéressant. Martin et moi nous rejoignons sur ce point. Comme lui, j’ai grandi en regardant «The Great Santini», «La balade sauvage» ou «Taxi Driver».

Comment vous êtes-vous préparé pour jouer ce flic raciste?

J’ai incarné un membre du Ku Klux Klan dernièrement (ndlr: dans «The Best of Enemies»). À cette occasion, j’ai parlé à un type qui croit à la suprématie de la race blanche, ou plutôt qui y croyait. Il m’a dit quelque chose de vraiment intéressant: «Ce n’est pas que tu hais les gens qui ont la peau noire ou brune. C’est que tu te détestes toi-même.» On passe tous par des moments où l’estime de soi est au plus bas et tu te sens comme un marginal. C’est ce feeling que j’accentue quand je joue. Je ne peux pas m’identifier à un nazi ou à un membre du Ku Klux Klan donc je dois trouver autre chose pour me glisser dans la peau de ce type de personne. En l’occurrence, le sentiment de haine qu’elle voue à elle-même et qu’on peut tous comprendre.

Votre personnage a une façon de marcher particulière.

J’ai traîné avec des flics et remarqué que l’équipement qu’ils baladent a tendance à les faire courber. J’ai porté des vêtements rembourrés pour donner l’impression que je pesais plus lourd. Ma façon de marcher est donc devenue celle d’un gars baraqué, je suppose.

Vous n’avez pas été tenté de prendre du poids pour ce rôle?

J’ai pris quelques kilos, juste assez pour avoir le bon look. Ces flics sont des gaillards robustes. J’ai donc fréquenté le fitness et bu de la bière. Et puis j’ai rembourré mon uniforme. J’ai été surpris de me voir aussi costaud à l’écran parce que je ne suis pas un gars balèze.

Vous dites piquer des trucs aux meilleurs acteurs quand vous jouez. De qui vous êtes-vous inspiré pour ce film?

Il y a toujours un peu du Robert De Niro de «Taxi Driver» dans ma façon de jouer. Mais le gars de ce film est sudiste. Certains personnages que j’ai campés au théâtre, comme Stanley Kowalski (ndlr: le héros d’«Un tramway nommé désir»), m’ont probablement influencé pour ce rôle.

Avec un personnage pareil, est-il difficile de ne pas tomber dans la caricature?

Oui et on en a discuté avec Martin. On a évoqué le côté trop zélé et gaffeur du personnage et poussé le bouchon à ce niveau. Mais on savait que si on le rendait trop gaffeur, les spectateurs ne nous suivraient pas dans la deuxième moitié du film. Puisque, sans trop en révéler, il devient un personnage plus mûr et sérieux après ce que nous nommerons «l’incident». Il fallait donc trouver le juste équilibre entre la comédie et le drame, ce qui est délicat.

Vous raflez toutes les récompenses pour ce rôle. Appréciez-vous cet aspect de votre job ou le trouvez-vous ennuyeux?

Je trouve ça vraiment flatteur et excitant. J’ai reçu des prix pour d’autres films. La différence avec ce rôle, c’est que «3 Billboards» fait aussi beaucoup parler de lui et cela le rend très spécial.

Est-ce important pour vous de jouer dans des films qui résonnent avec l’actualité?

Martin a écrit ce scénario il y a huit ans, bien avant les émeutes raciales de Ferguson ou Trump. Mais l’actualité donne un nouvel éclairage au film, n’est-ce pas? Le seul point positif dans tout ça, c’est d’espérer que l’art puisse donner un coup de projecteur à ces problèmes et nous y faire réfléchir un peu plus.

Vous allez incarner George W. Bush à l’écran. Que pouvez-vous nous dire sur «Backseat»?

Il s’agit d’un film sur Dick Cheney (ndlr: le vice-président de Bush), vraiment fun et avec un super casting. À mi-chemin entre Scorsese et Woody Allen, «Les affranchis» et «Maudite Aphrodite»! Camper George W. Bush est un sacré défi, un peu comme de jouer Elvis Presley. J’ai regardé plein de vidéos de lui sur Internet. Le plus incroyable, c’est que comparé au président actuel, George a l’air génial aujourd’hui. (Le Matin)