C’est à New York, dans un hôtel boutique loin de l’agitation de Manhattan, que Sandra Bullock a donné rendez-vous au «Matin» pour nous parler d’«Ocean’s 8». Dans la trilogie qui réunissait Brad Pitt, Matt Damon et George Clooney, ce dernier jouait Danny Ocean, le chef des voleurs. Sandra Bullock, elle, incarne sa sœur Debbie Ocean et fait appel à ses copines pour un cambriolage de haut vol en plein gala au Metropolitan Museum.

Vous incarnez la sœur de Danny Ocean, Debbie. Est-ce que George Clooney vous a conseillé avant le tournage?

George et moi ne formons qu’une seule et même personne. C’est pour cela que vous ne nous voyez jamais ensemble. (Rires.) Clooney est un pote de longue date. Nous nous voyons à différentes fêtes et nous avons discuté d’«Ocean’s 8», mais c’est surtout Jerry Weintraub qui était le génie de cette franchise. Jerry est décédé récemment, mais c’est lui qui a tout organisé. Il est le plus doué des producteurs et un génie du business. Jerry était capable de vous acheter votre propre voiture puis de vous la revendre deux fois plus cher. (Rires.)

Qu’a Debbie que son frère Danny n’avait pas dans les 3 premiers films de la franchise «Ocean»?

Facile, elle a des seins! Ils sont tous deux de grands voleurs et ils sont très similaires. Ils ne peuvent pas s’empêcher de penser au prochain cambriolage. George a sa propre beauté, son élégance et son style. Pour incarner Debbie, j’ai dû apprendre à être plus calme, plus cool. J’ai appris à me taire au lieu de vouloir rigoler constamment et faire des blagues. Bref, j’ai dû bosser dur pour avoir l’air beaucoup plus cool que je ne le suis.

L’idée de la famille et des amis est au cœur de l’intrigue. Est-ce important pour vous?

Complètement, je dirais même que le cambriolage du film n’est que secondaire pour moi. Je savais qu’il serait bien réalisé avec d’excellents effets spéciaux et des cascades spectaculaires. Mais «Ocean’s 8» fonctionne avant tout sur l’esprit de famille et l’amitié qui lie ces filles entre elles. Chacune a sa propre personnalité mais elles ne forment qu’un pour s’entraider et réussir leur coup. Dans ma vie privée, je pense que l’amitié est aussi une chose primordiale. Plus je vieillis et plus mon cercle d’amis se réduit. J’ai deux enfants (ndlr: Louis Bardo, 8 ans, et Laila, 6 ans) qui sont au centre de tout. Les seules personnes qui peuvent entrer dans cette intimité sont des gens que j’aime et qui m’aiment pour qui je suis; pas pour l’actrice que l’on connaît.

Debbie Ocean est la cheffe du gang de filles. Quel genre de leader êtes-vous?

Je pense être une bonne cheffe car, comme dans le film, j’aime m’entourer des meilleures et leur laisser la place pour briller. Debbie monte son gang puis laisse chaque fille faire son job. Ce n’est pas moi qui délivre tous les gags ou fait les meilleures cascades. Je vois «Ocean’s 8» comme la restauration d’une maison. Nous avons pris une idée qui existait déjà avec Clooney et sa bande de mecs puis nous l’avons adaptée en version féminine tout en construisant des fondations plus solides, des murs plus épais, etc. Voir Cate Blanchett, Anne Hathaway ou n’importe quelle autre actrice être au cœur d’une grande scène est un plaisir car je n’éprouve pas le besoin de tirer la couverture à moi.

Vous êtes sublime du début à la fin du film. Quelle a été votre préparation physique pour ce tournage?

Je vais vous révéler un secret. Je dois mon apparence physique à une femme incroyable, Karen Heston, qui est la meilleure des artistes d’effets spéciaux de Hollywood. C’est elle qui a supprimé mon triple menton et qui a modifié les images lorsque les angles de prises de vues n’étaient pas à notre avantage. C’est Karen qui nous a fait toutes avoir une belle apparence dans «Ocean’s 8», voilà la vérité!

Marilyn Monroe chantait «Diamonds Are a Girl’s Best Friend», êtes-vous d’accord?

Absolument pas, être propriétaire immobilier est la meilleure chose qui puisse arriver à une fille. (Rires.) Il y a quelque chose d’attirant dans la brillance d’un diamant, mais je porte très peu de bijoux car j’ai toujours peur de les perdre. J’ai deux enfants et je ne m’imagine pas porter des diamants en jouant au baseball dans un parc avec eux. Par contre, posséder sa maison, son appartement, c’est le meilleur moyen d’être à l’abri.

Les femmes sont plus douées que les hommes pour voler, comme dans votre film?

Je ne sais pas si les femmes sont plus douées pour voler, mais elles sont de meilleures menteuses que les mecs. Je crois qu’une fille sait manipuler les autres dans de nombreuses situations. Ce qui peut aider, comme dans «Ocean’s 8», lorsqu’il s’agit de commettre un vol. Les femmes apprennent vite à mentir car elles doivent savoir naviguer et faire mille choses à la fois, à commencer par son boulot et s’occuper de sa famille. (Le Matin)