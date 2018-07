En salle depuis mercredi, «Break» raconte l'histoire de Lucie et Vincent, deux jeu­nes passionnés de danse qui se rencontrent dans la banlieue. Slimane joue Malik, le meilleur ami de Vincent, en fauteuil roulant depuis un accident. Nous avons rencontré l'artiste de 28 ans à Paris, quelques jours avant la sortie du film.

Slimane, comment avez-vous réagi lorsque Marc Fouchard, le réalisateur, vous a parlé d'un personnage en fauteuil?

C’est ce qui m'a plu! À la base je suis chanteur, je sors d'un télécrochet… Je me suis dit qu'il fallait que mon premier rôle soit impactant.

Quelle image aviez-vous du handicap?

Je n'en avais pas! Pendant plusieurs mois j'ai essayé de comprendre: le handicap, la chaise, le regard des autres, la société qui n’est pas du tout faite pour ça. Tout devenait compliqué quand j'étais dans mon fauteuil. Je ne pouvais pas prendre un verre d'eau seul, aller aux toilettes, prendre un taxi… J'ai eu une vraie prise de conscience.

Avant «The Voice», aviez-vous déjà pensé à faire du cinéma?

J'ai suivi un conservatoire d'arts où j'ai fait de la danse, de la musique et du théâtre. Mais je ne m'étais jamais pris à rêver cinéma car, pour moi, un chanteur devait rester chanteur. Maintenant je vois les choses autrement… Même si, en sortant du tournage de «Break», je me suis dit: «Plus jamais!»

C'est vrai?

Oui, je ne réalisais pas à quel point ça demandait de l'implication. J'ai fait le tournage parallèlement à ma tournée. J'étais vraiment fatigué et je me disais: «Tu es fou, tu as la chance que ça se passe bien en musique, pourquoi tu te rajoutes encore un défi?» Quelques jours plus tard j'ai eu envie de recommencer. Je crois que j'ai été piqué!

Qu'a changé la célébrité dans votre vie?

Tout! Mon rapport aux autres, à ma famille, aux vraies choses. Et elle m'a changé moi. Ce n'est pas vrai les gens qui disent qu'ils ne changent pas. Le jour où ça m'est tombé dessus, j'ai traversé une période très difficile. Aujourd'hui je commence à comprendre ce que la célébrité peut m'apporter: des rêves, une tribune, le partage…

Combien de demandes en mariage avez-vous reçues depuis «The Voice»?

Aaah! Ben, pour être franc, je n'en ai jamais reçu. Oui, ça aurait pu vite tomber dans le rapport «fans hystériques de 15 ans», mais je me suis tout de suite inscrit dans autre chose et j'en suis fier. Je n'avais sincèrement pas envie d'être un chanteur à midinettes.

La bande-annonce de «Break»:

L'audition à l'aveugle de Slimane à «The Voice» 2016:

Slimane, «Paname»: (Le Matin)