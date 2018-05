Adaptation du roman de science-fiction dystopique de Ray Bradbury, «Fahrenheit 451» sera projeté au Festival de Cannes demain soir, hors compétition. Sofia Boutella, 36 ans, y tient l’un des rôles principaux. La Franco-Algérienne s’est fait remarquer l’an passé grâce à «Atomic Blonde», où elle donnait la réplique à Charlize Theron, et à «La Momie», dans lequel elle a joué aux côtés de Tom Cruise. «Le Matin» l’a rencontrée en exclusivité avant que débutent les festivités cannoises.

Vous avez grandi entre l’Algérie et la France. Qu’est-ce que cela vous fait de monter pour la première fois les marches du Palais pour un film dont vous êtes la star?

C’est un truc tellement dingue que je n’arrive pas à m’imaginer. Je suis née en Algérie puis ma famille est partie vivre en France. Le Festival de Cannes est l’événement le plus important du septième art que je connaisse. Je ne me suis jamais fixé de limite, ni de but dans ma vie. Mais si l’on m’avait dit à 16 ans qu’un jour je monterais les marches du Palais des festivals pour la première officielle d’un film dont je serais à l’affiche, je pense que j’aurais éclaté de rire en disant «impossible»!

De quoi parle ce nouveau long-métrage?

Il s’agit de l’adaptation d’un grand classique de la littérature de Ray Bradbury qui date de 1953 et qui se déroule dans un monde de science-fiction où il est interdit d’apprendre l’histoire, le passé. Des «pompiers» brûlent tous les livres en circulation…

«Fahrenheit 451» est un ouvrage qui fait partie du cursus scolaire aux États-Unis et que beaucoup d’adolescents lisent durant leur scolarité. Le connaissiez-vous?

Non, j’ignorais tout de ce livre car j’ai fait ma scolarité en France et Ray Bradbury n’est pas un auteur que l’on étudie dans ce pays. J’ai donc découvert cette œuvre lorsque Ramin Bahrani m’a proposé ce film, et j’ai été sidérée par l’histoire qui me semble tellement importante pour notre société et notre avenir. Bradbury, qui est connu pour «Star Trek» et d’autres livres de science-fiction, a imaginé «Fahrenheit 451» lorsqu’il a appris que les nazis avaient brûlé des livres sur ordre de Hitler pour effacer le passé, ou encore que les librairies d’Alexandrie en Égypte avaient été brûlées dans l’histoire antique.

Êtes-vous une passionnée de livres vous-même?

Je l’étais dans ma jeunesse car mes parents m’ont nourrie avec des livres dès que j’ai été en âge d’apprendre à lire. Mais j’ai ensuite découvert la danse et j’avoue que j’ai abandonné les livres. Je pense que j’étais aussi une victime de la société dans laquelle je vivais, où les livres scolaires et la littérature étaient quelque chose dont on devait donner l’impression de se foutre. J’étais trop occupée à apprendre la danse et l’acrobatie pour songer à me plonger dans un bouquin, je l’avoue.

Avez-vous lu le livre de Ray Bradbury avant le tournage, ou seulement l’adaptation qu’en a fait Ramin Bahrani?

Ramin m’a laissé lire l’œuvre originale. Il m’a aussi donné une pile d’autres livres pour que je me plonge dans ce style de littérature et que je puisse mieux comprendre mon personnage.

Comme quoi par exemple?

«White Teeth», qui est un livre que mon personnage récite par cœur dans le film puisqu’il l’a appris dans son adolescence. J’ai aussi lu «Les carnets du sous-sol» de Fiodor Dostoïevski car j’ai également une scène où je lis un passage de cette œuvre. Je ne connaissais pas ce grand classique non plus et je suis tombée amoureuse de cette œuvre. C’est surprenant de voir à quel point l’histoire de «Fahrenheit 451» est importante de nos jours.

Pourquoi?

C’est une gifle dans la figure pour que les gens se réveillent! À l’heure où les informations sont dirigées en fonction des opinions politiques des uns et des autres, notre scénario montre jusqu’où la folie des humains pourrait aller si l’on ne fait pas attention. On parle de fake news, mais imaginez que les livres soient brûlés pour supprimer toute trace du passé!

François Truffaut avait déjà signé une adaptation de «Fahrenheit 451» en 1966 avec Julie Christie. En quoi votre version est-elle différente ou similaire?

C’est davantage une question pour Ramin Bahrani qui a écrit le script, produit et réalisé notre version. Mais je peux vous dire que le plus grand challenge n’était pas de se démarquer du film de Truffaut. C’était surtout de trouver un moyen de conserver le cœur de l’intrigue et de l’adapter à une époque proche de nous. Quand Bradbury a écrit cela, il n’y avait pas les téléphones portables, tablettes et ordinateurs modernes. Cette version 2018 se veut donc plus moderne, tout en conservant les thèmes principaux de l’œuvre originale de l’auteur. (Le Matin)