Le nom Ella Rumpf vous dit quelque chose? Non? Pourtant, la Zurichoise de 25 ans est en train de conquérir le cinéma et la télévision. Elle a déjà tourné pour des productions suisses, allemandes, françaises et s'apprête à faire ses grands débuts dans une série américaine: «Tokyo Vice». Cette dernière sera disponible sur la future plateforme de streaming HBO Max et le premier épisode sera réalisé par Michael Mann. «L'histoire est basée sur un livre de Jake Adelstein. Elle parle d'un journaliste à Tokyo qui résout des affaires concernant les Yakuza. Si vous aimez les affaires de mafia dans les années 1990, c'est pour vous!» nous décrit-elle lors de notre rencontre au Festival international du film de Berlin, le week-end dernier.

Bientôt sur Netflix

Au vu de ce beau début de carrière, la Berlinale n'a pas hésité à désigner Ella Rumpf comme l'une des stars montantes de l'année. Nous l'avons retrouvée lors de la cérémonie European Shooting Stars, qui récompense dix talents européens de demain. «C'est un honneur d'être ici pour cet événement et de parler de ce que j'aime faire le plus. Je suis aussi venue présenter en avant-première la série «Freud», produite par Netflix, qui revient sur la jeunesse du psychiatre Sigmund Freud. J'y joue Fleury Salomé», confie-t-elle.

Nouveauté: «Speed Dating»

Pétillante, naturelle et à l'aise dans plusieurs langues, la Zurichoise cite notamment Tom Hardy et Marion Cotillard parmi ses références. «Mon rêve serait de jouer pour David Lynch», précise-t-elle.

Pour découvrir en image le parcours d'Ella Rumpf, nous vous proposons notre séquence «Speed Dating». Dans cette toute nouvelle capsule vidéo, vous ferez la connaissance de jeunes talents en deux minutes.

Fabio Dell'Anna, Berlin