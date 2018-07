Les amateurs de «Star Wars» le présentent souvent comme le personnage le plus détesté de la saga. Créé par George Lucas en 1999 pour «La Menace Fantôme», Jar Jar Binks n'a jamais trouvé son public. Pire, il a été la cible de violentes critiques, la plupart des fans le trouvant ridicule et sans intérêt. A l'époque, l'acteur qui prêtait sa voix à ce personnage controversé a vécu un véritable enfer.

Sur Twitter, Ahmed Best a évoqué ce sujet encore très sensible à ses yeux, même près de 20 ans plus tard, rapporte la BBC. Sous une photo le montrant sur un pont surplombant la mer en compagnie de son fils, le comédien s'est confié: «Il y aura 20 ans l'année prochaine, j'ai fait face à un lynchage médiatique qui affecte encore ma carrière aujourd'hui. Voici l'endroit où j'ai failli mettre fin à mes jours. C'est encore difficile pour moi d'en parler. J'ai survécu et maintenant ce petit gars est mon cadeau.»

20 years next year I faced a media backlash that still affects my career today. This was the place I almost ended my life. It’s still hard to talk about. I survived and now this little guy is my gift for survival. Would this be a good story for my solo show? Lemme know. pic.twitter.com/NvVnImoJ7N