Aujourd'hui, 4 mai 2018, comme chaque année, les adeptes de «Star Wars» se réunissent pour évoquer leur série de films préférée. Une date fixée à cause de cette petite phrase «May the Fourth be With You!», comme le rappelle notre vidéo ci-dessus. Le 25 mai, les fans de «La Guerre des étoiles» fêteront encore l'anniversaire de la saga, dont le premier épisode est sorti au cinéma le 25 mai 1977. (Le Matin)