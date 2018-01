En matière d'univers étendu au cinéma, il y a Marvel (Iron Man, Thor, Hulk...) qui roule pour Disney et DC (Wonder Woman, Aquaman, Flash, Superman...) qui n'amasse pas mousse pour la Warner (du moins pas autant qu'espéré). Et l'échec récent de «Justice League» n'arrange rien pour le studio qui a sur le bras «The Batman», une superproduction qui n'est toujours pas sortie de son enfer du développement.

A l'origine Ben Affleck devait incarner le justicier milliardaire et réaliser le film. L'acteur a ensuite renoncé à la mise en scène pour se concentrer sur le rôle seul. Aujourd'hui Affleck ne semble plus être du tout en odeur de sainteté et pourrait être remplacé par... Jake Gyllenhaal. C'est du moins ce qu'affirme une source interne anonyme citée par le site revengeofthefans.com

Dans un inénarrable style télégraphique, cette dernière indique: «Gyllenhaall est probablement Batman. Affleck n'est pour l'instant pas éjecté, il est toujours sous contrat. Mais le studio en a marre de lui. Si Ben gicle, Jake entre dans la danse. Cela fait une drôle de salade. Ces gars savent que l'un contrôle le destin de l'autre.»

Voilà qui renforce un scénario dans lequel Ben Affleck fera ses adieux au masque dans les films du DC Universe qui précéderont encore «The Batman», «Suicide Squad 2» par exemple, mais laissera la grosse aventure solo qui s'annonce à un autre. (Le Matin)