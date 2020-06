Kenneth Branagh estime que le premier film «Thor», qu'il a réalisé en 2011, a été indispensable au développement de l'univers cinématographique Marvel.

Dans une interview pour «Collider», le réalisateur britannique a expliqué que le monde fantastique de Thor, qui présentait Asgard, situé dans les neuf royaumes, était essentiel pour combler l'écart entre les super-héros liés à la Terre, tels qu'Iron Man et Captain America, ainsi que les univers des super-héros d'autres mondes.

«Il ne fait aucun doute que Thor a été crucial pour ajuster le ton après l'énorme succès de l'excellent Iron Man de M. (Jon) Favreau et Robert (Downey Jr.), et celui de l'Incroyable Hulk qui a été moindre, comme ils le disent eux-mêmes», a-t-il expliqué, en référence au flop du film d'Edward Norton en 2008.

