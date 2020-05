L'acteur américain Tom Cruise devrait tourner un film dans l'espace, à bord de la Station spatiale internationale, a annoncé la Nasa. Aucune précision n'a été donnée.

L'agence spatiale américaine est «enthousiaste» à l'idée de travailler avec la star de «Top Gun» pour un film à bord de la Station spatiale internationale, a tweeté le directeur de la Nasa, Jim Bridenstine. Il s'est félicité de cette initiative qui pourra «inspirer une nouvelle génération d'ingénieurs et de scientifiques» pour les «projets ambitieux» de son organisation.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv