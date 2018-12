Les fans devaient s’arracher ce Graal de la saga Stars Wars: le premier sabre laser de l’histoire, celui de Luke Skywalker dans «Star Wars, épisode IV: Un nouvel espoir», sorti en 1977. L’objet iconique était présenté comme la star d’une grande vente aux enchères organisée la semaine dernière à Hollywood par la maison Profiles in History. Il était estimé entre 150 000 et 200 000 dollars. Mais c’est raté: le sabre a été retiré de la vente…

Que s’est-il passé? À peine les premiers articles publiés sur le sabre originel, l’acteur incarnant Luke Skywalker douchait l’enthousiasme des aficionados. «Soyez avisés – Il n’y avait pas UN SEUL sabre laser utilisé dans les films, mais beaucoup, BEAUCOUP, à la fois pour moi et ma doublure», tweetait en effet Mark Hamill.

Une réplique? Un prototype?

Une affirmation qui n’était pas forcément contradictoire avec le catalogue de la vente. Qui spécifiait que le sabre proposé était l’un des cinq sabres fabriqués à l’époque à la main par le décorateur Roger Christian.

Reste que des fans se sont mis à douter. De plus en plus. Se demandant s’il ne s’agissait pas en fait d’une réplique ou d’un prototype. Le décorateur Roger Christian a réaffirmé sur la BBC que le sabre mis aux enchères était bien un original. Mais il n’a pas réussi à faire taire les sceptiques.

De très belles ventes quand même

Prudente, la maison de vente aux enchères a alors décidé de ne pas prendre le risque de vendre un «faux». «Compte tenu des informations contradictoires concernant l’origine du sabre laser de Roger Christian, Profiles in History a décidé de retirer l’œuvre de cette vente aux enchères jusqu’à ce que M. Christian puisse résoudre les incohérences qui nous ont été signalées», a expliqué le directeur de Profiles in History Joe Maddalena.

Et voilà comment la vente a été privée de sa star. En partie à cause de Luke Skywalker himself... Mais elle n’en a apparemment pas pâti. Certains des plus de 2100 lots proposés ont même été vendus pour de très coquettes sommes, comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie ci-dessus. Dont plus d’un demi-million de dollars pour un Oscar.

(Le Matin)