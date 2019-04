Il n'avait pas encore 30 ans. Le 3 avril 2019, le comédien Mabô Kouyaté est décédé, dans des circonstances pour le moment inconnues.

Si son nom ne vous dit probablement rien, le public l'a découvert dans le long-métrage «Moi, César, 10 ans ½, 1m39», sorti en 2003. Il y jouait son premier rôle au cinéma. Il incarnait Morgan, le meilleur ami du héros joué par Jules Sitruk. Ce dernier lui a d'ailleurs rendu hommage sur Instagram en postant une photo des deux lors du tournage.

La triste nouvelle a été rendue publique par le maire de la ville des Lilas (F), Daniel Guiraud. «Nous sommes sous le choc de la terrible nouvelle de la disparition de ce talentueux artiste lilasien, déplore-t-il sur Facebook. RIP MABÔ!», peut-on notamment lire dans la publication.

Fils du comédien malien-burkinabé Sotigui Kouyaté et de la costumière et metteuse en scène suisse-allemande Esther Siraba, Mabô Bacoundâ Ismaël Kouyaté s'était lancé dans le théâtre, où il avait été actif jusqu'en 2013, ainsi que dans le mannequinat et à la télévision. Les téléspectateurs avaient pu l'apercevoir dans quelques épisodes d’«Engrenage», «Section de recherches» ou encore dans la série «Munch» avec Isabelle Nanty.

Il a aussi été aperçu au cinéma dans «L’Enfant du soleil» de Taïeb Louhichi, puis en 2016, dans «Tour de France» de Rachid Djaïdani, avec Gérard Depardieu. Ce dernier film avait notamment été présenté à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. (Le Matin)