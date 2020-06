Bruce Campbell a révélé qu'un nouveau film «Evil Dead» était en préparation. L'acteur américain a joué Ash Williams dans le film d'horreur de Sam Raimi de 1981, qui raconte l'histoire de cinq amis qui se rendent dans une cabane dans les bois, où ils libèrent sans le savoir des démons possesseurs de chair. Il a ensuite retrouvé le réalisateur pour deux suites: «Evil Dead 2» et «L'Armée des ténèbres» en 1987 et 1992, respectivement.

La franchise a été relancée en 2013 avec un remake produit par Sam Raimi et Bruce Campbell et avec la série télévisée «Ash vs Evil Dead», diffusée de 2015 à 2018.

La bande-annonce d'«Evil Dead» (1981)

Dans une interview avec le magazine Empire, l'homme de 61 ans a révélé qu'un nouveau film, intitulé «Evil Dead Now», était en préparation et que Sam Raimi avait choisi Lee Cronin, qui a explosé avec son premier long-métrage «The Hole in the Ground» en 2019, pour piloter le projet.

Une héroïne à l'affiche

«On vient de raccrocher le téléphone, on parlait à Lee Cronin, qui écrit et réalise le prochain «Evil Dead», a déclaré Bruce Campbell. Ça s'appelle «Evil Dead Now». Sam a trié Lee sur le volet. Il a fait un film super cool appelé «The Hole in the Ground». Nous allons sortir ce film dès que possible.»

Il a ensuite noté qu'Ash ne figurerait pas dans le nouveau film et se concentrerait sur une nouvelle protagoniste féminine, comme le film de 2013.

«Des gens ordinaires»

«A partir de ce moment, ils doivent en quelque sorte se débrouiller seuls. Ce qui est bien. Et libérateur, a ajouté l'acteur. Vous pourriez avoir différents héros, différentes héroïnes dans ce cas. Celui-ci va être un peu plus dynamique (...) Nous voulons juste que la série reste actuelle. Et le mantra, vraiment, est que nos héros et héroïnes ne sont que des gens ordinaires. C'est ce que nous allons continuer à faire.»

Sam Raimi, qui est également connu pour sa trilogie «Spider-Man», se prépare actuellement à réaliser «Doctor Strange In The Multiverse of Madness» de Marvel.

Cover Media