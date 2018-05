La justice française ne pourra pas être accusée d'avoir tué Don Quichotte. Le Tribunal de grande instance de Paris a donné mercredi son feu vert à la projection du film de Terry Gilliam en clôture de la 71e édition du Festival de Cannes le 19 mai.

Projet un peu fou né il y a près de 30 ans et tourné dans des conditions dantesques il y a 20 ans, resté inachevé jusqu'en 2017, «L'homme qui tua Don Quichotte» de l'ex-Monty Python Terry Gilliam est l'objet d'un terrible bras de fer entre le réalisateur britannique et le producteur portugais Paulo Branco. Ce dernier estime que ses «droits exclusifs» sur le film ne sont pas respectés.

«Nous irons au bal»

Appelée à trancher ce litige, la justice, saisie en urgence (référé) par le producteur portugais, a finalement donné raison au Festival de Cannes qui avait décidé, contre l'avis de Paulo Branco, de projeter le film de Gilliam en clôture de sa 71e édition. C'est le délégué général du Festival, Thierry Frémaux qui a annoncé lui-même la décision du juge parisien.

Le cinéaste britannique âgé de 77 ans et victime d'un malaise à Londres le week-end dernier a également exprimé sa joie sur son compte Twitter. «Après des jours de repos et des prières aux dieux, je suis rétabli et je vais bien de nouveau. 'L'homme qui tua Don Quichotte aussi'!» a tweeté l'ex-Monty Python.

