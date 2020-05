Val Kilmer a enfin révélé pourquoi il a abandonné le rôle de Batman après un seul film. L'acteur incarnait en effet Bruce Wayne dans «Batman Forever», sorti en 1995, et réalisé par Joel Schumacher.

A l'époque, le réalisateur avait expliqué que le comédien avait dû quitter la production à cause d'autres engagements. Mais, vingt-cinq ans plus tard, ce dernier a révélé qu'il n'en était rien. Il a en effet dévoilé au «New York Times» qu'un incident sur le plateau l'avait décidé à abandonner le rôle.

«Il n'y a pas de Batman»

Alors qu'il était en costume, il avait rencontré Warren Buffet et ses petits enfants... pour se rendre compte que ces derniers étaient beaucoup plus intéressés par la Batmobile et les gadgets du super-héros. «C'est pour ça que c'est si facile d'avoir cinq ou six Batman. Il n'y a pas de Batman. Tout le monde doit travailler pour son salut. Comment vivre, par quelle morale... Et j'ai trouvé à ce moment-là que cela me faisait du mal de faire souffrir des gens», explique-t-il.

Val Kilmer a ensuite été remplacé par George Clooney, pour «Batman & Robin», descendu par la critique. Il aura fallu attendre Christopher Nolan pour que le héros masqué retrouve les bonnes grâces des cinéphiles.

