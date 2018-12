Héros ou voyou? Personnage réel, Eugène-François Vidocq a souvent inspiré l'écran, que ce soit le petit avec «Les nouvelles aventures de Vidocq» (1971) et Claude Brasseur dans la série la plus populaire de l'âge d'or de la télévision ou le grand avec le trop numérisé «Vidocq »(2001) et Gérard Depardieu.

Le bagnard devenu flic revient dès le mercredi 19 décembre sous les traits de Vincent Cassel. À 52 ans, l'acteur retrouve le réalisateur du diptyque «Mesrine», Jean-François Richet, pour un film certes spectaculaire mais dont l'intrigue manque de tonus une fois passée la première demi-heure. Rencontre dans un palace lausannois.

Que représentait Vidocq pour vous avant de faire ce film?

Jean-François Richet: J'avais lu ses mémoires. En tant que bagnard devenu chef de la sûreté, il représentait un arc narratif extraordinaire. J'aimais aussi beaucoup la série avec Claude Brasseur. Elle était par contre assez éloignée de ses écrits, avec un personnage un peu aérien, félin, alors que Vidocq est plutôt un ours ou un sanglier. Je voyais que je pouvais faire une proposition qui se rapproche davantage de la réalité.

Vincent Cassel, avant de l'incarner, vous étiez plutôt Brasseur ou Depardieu?

Vincent Cassel: J'ai beaucoup d'affection pour Claude Brasseur qui était un ami de mon père et que j'ai connu depuis ma plus tendre enfance. Mais disons qu'en tant qu'acteur je m'identifie plus à Gérard Depardieu, avec qui j'ai d'ailleurs travaillé sur «Mesrine». Il est le symbole de toute une génération et peut-être le seul acteur qui me faisait vraiment rêver dans le cinéma français quand j'étais plus jeune.

Qu'est-ce qui était stimulant dans le fait d’incarner Vidocq?

V. C.: Que c'est un personnage dont on ne sait pas quoi penser. Est-ce qu'il est du bon ou du mauvais côté? Est-ce que c'est une balance? Est-ce que c'est un bagnard ou un flic? On peut facilement le juger et revenir sur son jugement quand on voit le film, et c'est ça qui m'intéresse dans les rôles en général et à travers Vidocq encore plus.

À votre avis, Vidocq, héros ou voyou?

V. C.: Un antihéros. Les héros, on s'en fout. Ce qui est intéressant c'est de voir le parcours de quelqu'un qui n'est pas un héros et qui, éventuellement, en devient un pour certaines personnes. Il se situe dans la zone grise de la morale et qui ne trouve pas sa place. Il est un peu comme Mesrine, en fait.

Et populaire, tout comme Mesrine...

Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et il n'est pas populaire pour tout le monde. Les gens du peuple l'aiment bien et les gens de la haute pas.

La reconstitution du Paris du début XIXe est impressionnante. Racontez-nous le tournage, l’immersion.

J.-F. R.: On a monté les décors dans un champ à Brétigny-sur-Orge (ndlr.: à 25 km au sud du centre de Paris). On a terrassé la terre, on a posé des vrais pavés de l'époque de l'Empire. Je tenais à construire dans du dur pour avoir les bonnes perspectives, même s'il y a du numérique, surtout pour les étages des immeubles. Je tenais à l'immersion, aussi bien en ce qui concerne les costumes, les accessoires, la décoration. L'intrigue se passe en 1809 sous le règne de Napoléon mais ce n'est pas un film historique, c'est un film d'aventure.

Vincent, vous vous seriez vu vivre à cette époque?

V. C.: Non, je suis bien où je suis, je ne suis pas passéiste. Quoi qu'on en dise, on vit une période où le monde est le moins en guerre de toute l'histoire; la mortalité infantile baisse; on soigne de plus en plus de maladies. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'injustice et il est très important qu'on puisse continuer à se plaindre et à essayer de trouver des solutions. En tant que Parisien, je suis un râleur, mais je préfère voir le verre à moitié plein.

Vous n'avez pas mis votre gilet jaune?

Non! D'ailleurs, vous n'en avez pas ici, vous n'avez pas de problèmes de carburant. Il y a plein de problèmes que vous n'avez pas! (Il éclate de rire.)

Après les deux volets de «Mesrine» (2008) et «Un moment d'égarement» (2015), c'est votre troisième collaboration tous les deux. Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler ensemble?

V. C.: Ça fonctionne. Il y a une confiance mutuelle, une fluidité dans nos rapports, on n'empiète pas sur le territoire de l'autre. En dehors du cinéma, on se voit rarement, par contre.

Jean-François Richet, Vincent Cassel pourrait devenir votre acteur fétiche?

J.-F. R.: Il est très tôt pour le dire, on verra dans vingt ans. Quand on m'a proposé «L'empereur de Paris», j'ai dit: «OK, mais c'est mon 5e projet, je le tournerai dans dix ans». Les producteurs ont dit oui. Mais les quatre autres projets se sont cassé la gueule et j'ai fait ce film tout de suite. Faire du cinéma, c'est partir dans l'inconnu. Donc je ne sais pas, mais je l'espère.

Vidocq aura-t-il une suite?

V. C.: Pour vous répondre, je vous dirai ce que représente ce film dans l'industrie du cinéma français aujourd'hui. C'est un moment où tout change à une vitesse folle et c'est très difficile de trouver de l'argent, les financiers veulent investir dans ce qui rapporte vite et ne coûte pas cher. Les gens veulent rigoler et on a du mal à lancer des projets ambitieux, plus adultes parfois. Un film de la taille de «L'empereur de Paris» (ndlr.: 25 millions de francs) dans le panorama actuel, c'est un pari pour nous mais aussi pour le cinéma français. S'il passe la barre, il y aura des producteurs qui se diront qu'ils peuvent faire autre chose qu'une comédie. S'il se casse la gueule, on est partis pour bien se marrer dans les dix prochaines années. (Rires.) (Le Matin)