La Maria du «West Side Story» de Steven Spielberg vient d'être castée et l'actrice est totalement inconnue du monde du cinéma. Rachel Zegler, une adolescente de 17 ans originaire du New Jersey, a coiffé au poteau toutes ses concurrentes potentielles et plus aguerries au métier.

Le réalisateur a auditionné près de 30 000 actrices pour le rôle principal et, après plusieurs mois de suspense, la production a annoncé son choix. «Quand nous avons démarré ce processus de sélection il y a un an, nous avons annoncé que nous allions attribuer les rôles de Maria, Anita, Bernardo, Chino et des Sharks à des acteurs originaires d'Amérique latine. Je suis ravi que nous ayons pu réunir une distribution qui reflète la profondeur du talent de la communauté hispanique américaine», a indiqué Steven Spielberg dans un communiqué.

it’s official! so thankful to have the opportunity to work with one of my favorite directors and this incredible cast! and to be able to learn from the best (and one of my icons) @TheRitaMoreno is just BEYOND. surreal! https://t.co/qHLTRMWWOU