Mila Kunis, Ashton Kutcher, James Cameron... Du beau monde était présent au Walk of Fame de Los Angeles jeudi, pour célébrer la carrière de Zoe Saldana. L'actrice de 39 ans a reçu son étoile tout sourire devant ses proches. Elle s'est laissée photographier avec son mari et leurs trois fils, ainsi qu'avec Mila Kunis (avec qui elle a tourné à trois reprises) et James Cameron, qui l'a dirigée dans «Avatar».

Zoe Saldana est la 2637e personne à être honorée d'une étoile depuis la création du Walk of Fame en 1961. La cérémonie s'est déroulée une semaine après la sortie d'«Avengers: Infinity War», dans laquelle la comédienne interprète le rôle de Gamora. Découvrez les images dans notre diaporama ci-dessus. (Le Matin)