Johnny Depp a choisi le Zurich Film Festival pour présenter en première mondiale son dernier film «Richard Says Goodbye». L'acteur ne s'est pas attardé pour satisfaire l'envie d'autographes de ses fans, mais il a consacré une demi-heure à un dialogue avec son public.

La salle était donc à guichets fermés. L'Américain de 55 ans n'a pas caché avoir été impressionné par l'attitude de son personnage. Il campe en effet un professeur de collège à qui il reste un an avant sa mort et qui décide de vivre comme bon lui semble, mais sans se plaindre et en cherchant à accomplir le meilleur dans le temps qu'il lui reste.

Johnny Depp n'est pas resté voir la projection de cette histoire tragi-comique. Se regarder ne lui est pas agréable, a-t-il dit aux journalistes présents. Il préfère largement parler de son rôle ou de ses partenaires. On ignore quand «Richard Says Goodbye» sera sur les écrans des cinémas suisses.

Quant au festival zurichois qui se termine dimanche après dix jours, il a certainement vécu un des grands moments de sa 14e édition. Son palmarès, après 160 projections, sera rendu public samedi. (ats/nxp)