En racontant son parcours professionnel, qu’il qualifie lui-même de «chaotique», Hugo Pozzo di Borgo utilise souvent cette phrase: «Pourquoi pas?» «Ça ne sert à rien d’avoir peur, quand on a envie de faire quelque chose, il faut foncer. Les regrets, c’est terrible.» C’est ce «pourquoi pas?» qui l’a fait quitter sa famille près de Pontarlier (Fra) à l’âge de 13 ans pour rejoindre l’internat de Saint-Maurice (VS), le même qui l’a fait envisager une carrière dans la photo en entrant à l’ECAL puis qui lui a permis de retaper un local en ruine au bord du lac à Vevey pour en faire une galerie d’art.

Cohérence

Et c’est encore un «pourquoi pas?» qui est à l’origine, aujourd’hui, d’ALATA, son entreprise de vermouths fabriqués en Valais. Lancer une boisson plutôt vintage, pour ne pas dire vieillotte, dans un canton vinicole, il fallait oser. «Il faut être clair, plus personne ou presque ne boit de vermouth depuis les années 1960, admet Hugo en riant. Mais je trouvais le produit cohérent avec ma philosophie. J’estime important de consommer local et que l’argent circule entre les acteurs économiques d’une même région. En Suisse, nous avons du vin et des herbes, j’aimais l’idée de marier ces ingrédients dans un produit qui fleure bon le vintage.»

Un projet mené pas tout à fait à l’aveugle. Une fois l’aventure de sa galerie d’art lacustre bouclée, le jeune homme se cherche une nouvelle orientation. Le grand air lui manque, pourquoi pas partir en Bourgogne faire les vendanges? «Je ne viens pas du tout du milieu viticole. Je ne buvais même presque pas d’alcool à ce moment-là. Mais j’ai eu le coup de foudre pour ce monde.» Un CFC de caviste plus tard, chez Jean-René Germanier puis chez Christophe Abbet, Hugo se cherche un complément d’activité pour les périodes plus creuses, un petit plus financier mais aussi créatif.

L’idée du vermouth prend forme. D’abord par une dégustation de tout ce qui existe sur le marché, du célébrissime Martini, à toutes ses variantes. «Je n’en ai aimé aucun, s’amuse aujourd’hui le Valaisan d’adoption. J’ai eu un petit moment d’angoisse. Je me suis dit qu’au fond, si ça se trouve, le vermouth était juste quelque chose de pas très bon.»

Mais ce petit doute envolé, c’est décidé, il en fera. Et du bon. Avec tous les éléments obligatoires pour pouvoir appeler ça du vermouth mais une expérience gustative différente. «Je voulais un produit moins sucré et plus clair au niveau des goûts, plus subtile.» Une élaboration qui a commencé par des dizaines de bocaux alignés dans la chambre d’amis dans lesquels il fait macérer toutes les herbes, écorces ou fruits avec lesquels il a envie de travailler. S’ensuit un travail de mariage – «comme un parfumeur» – pour obtenir un vermouth rouge et un blanc, respectivement avec du gamay et du fendant.

«En réalité, je l’ignorais au début, mais le vermouth rouge est fait avec du vin blanc coloré avec du caramel. Je ne le savais pas, alors le mien est au vin rouge.» C’est qu’Hugo ne plaisante pas avec la qualité du vin utilisé pour sa production installée désormais à Monthey (VS). «Souvent on entend que si un vin n’est pas assez bon pour être bu, on en fait du vermouth. Et que s’il n’est pas assez bon pour faire du vermouth, on en fait du vinaigre. J’ai plutôt voulu suivre le conseil qui dit qu’on ne devrait pas faire une sauce avec un mauvais vin. Je choisis donc des productions de qualité.»

8000 flacons visés

Ce qui n’est pas sans surprendre les vignerons à qui il achète la matière première de ses alcools. «Ils me soutiennent et ils sont toujours contents quand quelqu’un lance un nouveau produit. Mais je sens que pour beaucoup d’entre eux, c’est quand même un sacrilège.» Sacrilège, parlons-en justement. Que pense l’artisan des cocktails, jus de fruits et autres manières de consommer le vermouth d’habitude? «Je dois admettre que j’ai du mal. J’ai conçu mes alcools comme des produits aux goûts précis et il est conseillé de les consommer bruts. À la rigueur avec de la glace et une tranche d’agrumes. Mais la mode des cocktails a fini par me convaincre d’en élaborer avec un mixologue. Cela me permet aussi lors de dégustations de proposer le produit tout seul aux clients intéressés. C’est une porte d’entrée.»

Avec 4500 bouteilles vendues depuis un an, Hugo Pozzo di Borgo est un artisan heureux, qui vise désormais les 8000 flacons. Avec ses deux créations de base mais aussi une version rosée encore en cours d’élaboration, des innovations et des collaborations pour des éditions spéciales, il fourmille d’idées dont l’une passera, peut-être, par un fumoir. Et pourquoi pas? (Le Matin)