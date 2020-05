De «Kaamelott – Premier volet», dont la sortie en salles est maintenant prévue le 25 novembre, on ne sait rien, ou presque. Impossible de connaître son intrigue, ni de savoir combien de temps après la série celle-ci prend place. Une seule certitude: il devrait être question de l’affrontement entre le roi Arthur (Alexandre Astier), guérit de sa dépression, et Lancelot du Lac (Thomas Cousseau) qui, après s’être emparé du royaume, avait entrepris de pourchasser les chevaliers. La bande-annonce, elle, se contente de dévoiler une palette d’images d’une beauté folle et un casting terriblement alléchant: bien entendu les habitués de la série, quelques guests sur le retour (Alain Chabat, Christian Clavier, Antoine de Caunes) mais aussi de prestigieux nouveaux venus (Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac, Sting…). «Trois volets sont toujours prévus, nous confirme Franck Pitiot, interprète de Perceval. On n’a pas signé de contrat mais on s’est engagé pour la suite, oui. Sur le tournage, du fait de l’ampleur de la production, l’ambiance était un peu différente de la série, mais j’ai retrouvé des comédiens que je n’avais jamais revu depuis, comme Anne Girouard (le reine Guenièvre) et Audrey Fleurot (la Dame du Lac). C’était chouette de se retrouver, tous en costard, à redire des conneries. Ça, ça ne s’oublie pas!». C’est peu dire qu’on est impatient…

«Qui est le plus con des deux, Perceval ou Kadoc?», s’interrogent en cœur leurs interprètes respectifs, Franck Pitiot et Brice Fournier… La scène se passe dans une voiture, en direction du marché aux veaux de Saint-Laurent-de-Chamousset, à l’ouest de Lyon. C’est l’une des premières séquences de l’épisode inaugural d’une savoureuse web-émission culinaire, «Des quiches et des hommes», concoctée par le second.

Attention toutefois au titre trompeur. S’il est bien question d’hommes dans ce premier épisode, avec un invité chargé de se raconter entre deux coups de casserole, point de quiche à l’horizon puisque le menu affiche ici de l’escalope pannée. Une recette proposée par Franck Pitiot lui-même, comme le veut le concept de l’émission, en sachant que l’aspect culinaire n’est en réalité qu’un prétexte pour en apprendre plus sur la personnalité du guest, avec une pincée d’humour et une bonne dose d’intimité. Non, pour retrouver la fameuse tarte salée au menu, il faudra se tourner vers l’épisode pilote, réalisé avec un autre compère de «Kaamelott», Jean-Christophe Hembert, alias Karadoc dans la fameuse série M6.

Deux potes fous de quiche

Car à l’origine du projet, il y a avant tout l’amitié de deux copains réunis autour de leur amour pour la quiche lorraine. «Avec Brice, on est de tels passionnés, nous explique Jean-Christophe Hembert, qu’on avait un projet de site web pour évaluer les meilleures d’entre-elles. Quand je partais en tournée théâtrale ou sur un tournage, dès que j’en trouvais une bonne dans une boulangerie, je lui envoyais l’adresse en notant la part de tarte. Alors quand il m’a exposé le concept de son émission, et qu’il a fallu choisir une première recette, on s’est bien évidemment tourné dans cette direction».

«Je souhaitais une émission totalement improvisée, ajoute Brice Fournier. En gros, l’antithèse de «Top Chef», où tout semble fabriqué, prévu à l’avance, sans saveur… J’avais envie de sincérité, en compagnie de vrais gens… Avec l’invité, on se met juste d’accord sur la recette. Après? Tournez caméras!». A l’arrivée, il faut reconnaître que ça marche: le pilote est un peu plus foutraque que le suivant, mais on sent à chaque fois une vraie complicité entre les protagonistes.

Et puis Brice Fournier n’est pas un novice en matière de fourneaux puisqu’il a déjà un joli parcours de restaurateur derrière lui. Il tient d’ailleurs à Lyon le restaurant Delicatessen, proposant saucisses et viandes marinées façon barbecue US. «Acteur, c’est venu par la suite, par accident, précise-t-il… avant d’embrayer sur l’émission: Avec JC (ndlr: Jean-Christophe Hembert), on se connaît depuis longtemps. Franck moins, mais c’est vraiment quelqu’un de sensible. Il a très volontiers évoqué son passé de musicien, en nous dénichant même une vidéo hilarante de lui tout jeune, mais quand il a fallu parler de son grand-père, c’était autre chose. J’ai mis 15 jours à lui arracher la photo que l’on voit dans l’émission».

Et l’intéressé de préciser: «Mon grand-père est d’origine italienne. Un guide avait entrepris de lui faire traverser les Alpes en 1937. Mais un matin, il s’est réveillé seul, argent et papiers disparus avec le guide. Il est donc arrivé en France sans rien. Je me rappelle avoir eu des rapports très forts avec lui. On allait ramasser des champignons ensemble et en rentrant il cuisinait des escalopes pannées accompagnées de girolles et des cèpes». D’où le choix de recette…

Si les deux épisodes des «Quiches et des hommes» ont déboulé sur YouTube il y a quelques semaines, ils ont pourtant été tournés des années auparavant: en 2013 pour le pilote, et il y a un peu moins de deux ans pour le second. «Tous deux dormaient dans mes tiroirs, confie le restaurateur/acteur. Je m’ennuyais pendant le confinement, et je me suis dit que c’était enfin l’occasion de les lâcher sur la toile. Le premier avait été conçu à l’arrache, avec les moyens du bord, comme un test. Le second, avec une vraie équipe de prod, mais qui avait un peu lâché l’affaire après le tournage. Sauf que lorsque j’ai posté le pilote et qu’ils ont vu son succès – plus de 250'000 vues – ils m’ont rappelé dans la foulée pour enfin finaliser leur épisode».

Problème: 24 heures après sa mise en ligne, YouTube le supprimait pour avoir repéré dans la musique, composée par le français Guts, des samples dont celui-ci n’avait pas les droits. «On a mis 2 ou 3 jours pour refaire la musique et corriger le montage, continue Brice Fournier, et du coup on est passé à côté de la vague. On aurait dû faire beaucoup plus de vues que les 100'000 actuelles».

Un joli succès, néanmoins, qui doit bien entendu beaucoup à «Kaamelott», la saga conçue par Alexandre Astier. Non seulement la série, qui cumule depuis sa création, il y a 15 ans, un nombre incalculable de fans, mais aussi le film, aujourd’hui connu sous le nom de «Kaamelott – Premier volet».

Depuis l’annonce du projet, il y a déjà dix ans de ça, celui-ci n’en finit pas de rendre fébriles les admirateurs. Et ce n’est pas fini puisque la sortie, jusqu’ici prévue le 29 juillet, vient d’être repoussée au 25 novembre prochain à cause de ce fichu coronavirus. Il y a quelques semaines, la première bande-annonce dévoilait des images terriblement excitantes, laissant imaginer un film d’une ampleur folle, très loin de ce à quoi la série nous avait habitué. Et surtout encore nappé de mystère (voir encadré).

«Même nous, on ne sait pas de quoi ça parle, nous confie Frank Pitiot. On a juste tourné nos scènes, sans avoir le droit de lire le scénario. Alex ne voulait pas que ça fuite». Du coup, c’est silence radio pour les comédiens. «On a signé un contrat de confidentialité, confirme l’interprète de Kadoc. Moi compris, et je vous laisse donc en déduire si je suis dans le film ou pas. Mais en dehors de ça, impossible de vous dire quoi que ce soit… Je vous avouerais juste que j’ai pu voir quelques scènes de plus que le trailer et c’est vraiment spectaculaire!».

Alexandre Astier bientôt invité?

En attendant, Brice Fournier pense déjà à ses prochains épisodes. «J’ai envie que l’émission évolue. En premier lieu avec les invités. On a démarré avec deux acteurs de «Kaamelott» mais ce n’est pas une émission dédiée à la série. Pour les suivants, je vais m’en éloigner, quitte à y revenir après».

Avec peut-être Alexandre Astier, que l’on sait amateur de bonne chair? «On en discute justement, continue Brice Fournier. Il n’est pas contre mais comme il n’a jamais le temps, ça va être compliqué. Par contre, je sais déjà ce qu’on fera à bouffer avec lui: une pizza! Alex, c’est le roi de la pizza. Un italien dans l’âme… Il en fait de divines. Il prépare ses ingrédients pendant des jours, fait lever sa pâte…»

Mais dans l’immédiat, on devrait retrouver l’humoriste Monsieur Poulpe au menu du prochain épisode, et il est d’ores et déjà prévu d’en tourner un autre à la fin de l’été, pendant la récolte des cèpes, dans les bois, en cuisinant sur place.

Pour l’heure, les 3 compères rongent leur frein en attendant de retourner à leurs occupations premières après le déconfinement: Franck Pitiot à son studio d’enregistrement qu’il tient à Lyon, et Jean-Christophe Humbert à la mise en scène. Il s’apprêtait d’ailleurs à venir jouer sa nouvelle pièce, «Fracasse», adaptée du roman de cape et d’épée de Théophile Gautier, au Théâtre de Carouge, à Genève, la saison prochaine. Les dates devraient être connues d’ici une semaine.

Quant à Brice Fournier, il est juste impatient de rouvrir son restaurant et venait de boucler le tournage du dernier «OSS 117»: «Je n’y fais qu’une petite panouille mais j’ai besoin de faire plusieurs trucs en même temps…».

