Que se cache derrière le nom significatif de «Respiro Del Diavolo»? Une pizza relevée? Une sauce piquante? Un plat sud-américain qui arrache le palais? Rien de tout ça: il s'agit d'une glace vendue au Aldwych Café, près de Glasgow en Ecosse.

Accrochez-vous car cette délicieuse préparation est considérée comme étant 500 fois plus piquante que le Tabasco!

La «Respiro Del Diavolo» atteint un score de 1.569.300 points sur l'échelle de Scoville, qui mesure la force des piments en les classant tant par points que par catégories.

«La glace la plus dangereuse du monde» (c'est ainsi qu'elle a été baptisée) vous brûlera donc 31 fois plus la langue qu'une bouchée de piment de Cayenne. Et seulement 3,3 fois moins qu'un spray au poivre!

La «Respiro Del Diavolo» est basée sur une recette italienne datant de 1936: «Je sais que les habitants de Glasgow aiment la nourriture très relevée, mais c'est ici une explosion nucléaire dans la bouche», explique Martin Bandoni, le propriétaire de l'Aldwych Café.

Dernier détail: avant de consommer la glace infernale, vous devrez signer un document confirmant que vous prenez l'entière responsabilité du risque encouru. Avis aux amateurs...

