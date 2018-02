Artgenève poursuit sa croissance, ont annoncé dimanche soir les organisateurs de ce grand salon d'art moderne et contemporain. Environ 20'000 personnes se sont rendues à la 7e édition, qui s'est tenue de jeudi à dimanche à Palexpo.

Des expositions étaient notamment consacrées aux artistes suisses Max Bill et Martin Disler. Elles ont reçu un très bon accueil, tant des professionnels que des amateurs d'art.

Les ventes ont été à la hauteur des attentes des exposants. «Le salon a été un succès commercial» pour eux, ont souligné les organisateurs. Les nouveaux venus se sont aussi déclarés satisfaits de leur première participation. Le salon consacré au design, ouvert en parallèle à artgenève, sera reconduit en 2019.

Collectionneurs de la région

Les organisateurs ont relevé que de plus en plus de collectionneurs de la région genevoise soutenaient la manifestation et en profitaient pour montrer des oeuvres qu'ils possèdent. Un arbre de 12 mètres de hauteur, conçu par Giuseppe Penone, occupait la place centrale du salon. Il se mesurait à un Felix le chat de 9 mètres de haut.

La septième édition d'artgenève a réuni 111 exposants venus de 15 pays. Au total, des oeuvres de 866 artistes ont été présentées au public sur 20'000 m2 de surface d'exposition. (ats/nxp)