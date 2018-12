Beaucoup sont sceptiques. Comment cela fonctionne? Sommes-nous tous réceptifs? Est-il possible de le pratiquer soit-même? Toutes ces questions nous viennent en tête lorsque l'on a invité l'hypnotiseur Byron Leon à la rédaction. Ce Vaudois de 32 ans est tombé dans ce domaine alors qu'il était encore enfant et maîtrise désormais à la perfection les techniques.

Pour les lecteurs du «Matin», cet ancien employé d'une banque privée a accepté de donner quelques conseils d'auto-hypnose pour gérer le stress, apprendre à se relaxer et à améliorer le bien-être. Ce n'est pas tout! En représentation à la salle de spectacle de Renens (VD), le 31 décembre à 19h, nous lui avons demandé de nous donner un petit avant-goût de son talent. Il a alors tenté d'hypnotiser trois collègues en quelques minutes.

Comment êtes-vous tombé dans l'hypnose?

J'ai commencé à l'âge de 12 ans avec un magnétiseur. Je passais beaucoup de temps avec lui que je considérais comme mon mentor. Mais l'aventure a réellement débuté à 9 ans, lorsque j'ai été hypnotisé pour la première fois. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je me documente sur le sujet. Je voulais m'améliorer pour devenir comme Batman ou Spider-Man, mes héros de l'époque.

Qu'avez-vous fait exactement?

Pendant ces vingt dernières années, je suis sorti continuellement de ma zone de confort pour en apprendre toujours davantage. J'ai fait des formations, des voyages, pour améliorer mes connaissances et les partager avec des gens. J'ai donné plusieurs conférences dans des entreprises afin de leur montrer qu'ils peuvent utiliser cette force qui se trouve à l'intérieur d'eux-même. (ndlr: Dans la vidéo ci-dessous Byron Leon donne des conseils d'auto-hypnose)

Est-ce que tout le monde est réceptif?

Parfois les gens sont sceptiques, parfois impressionnés. Le plus important, c'est de leur permettre d'essayer par eux-même pour voir comment ils réagissent à la suggestion. On peut tous être hypnotisés, du moment où l'on peut rêver, imaginer et que l'on est capable de discernement. Tout dépend si vous êtes consciemment et inconsciemment prêt à vous laisser guider. Si ce n'est pas le cas, il faudra essayer une autre fois et prendre un peu plus de temps. Ou alors tenter une technique différente.

A quoi doit-on s'attendre lors de votre spectacle du 31 décembre 2018, à la salle de spectacle de Renens?

On va repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine. Ce sera un show sur mesure pour le Nouvel An. J'ai envie que ce spectacle soit un coup de boost pour vous accompagner dans la nouvelle année. Je vais donner des explications afin que les gens puissent repartir avec une idée de comment l'hypnose fonctionne. Il y aura aussi des conseils pour réaliser vos rêves et passer la meilleure année de votre vie.

Quelle est la réaction des gens sur scène?

Parfois ils s'endorment. Parfois ils réagissent bizarrement à la suggestion. Parfois ils sont tellement bien sur scène qu'ils ne veulent pas que le show continue. Cela arrive surtout lorsque les gens ne vivent jamais cette sensation de lâcher prise. Ils se disent:«Je suis bien sur scène. J'entends ce qu'il me dit mais je n'ai pas envie de bouger.» Il ne faut absolument rien craindre. Tout se passe toujours bien, je ne fais jamais de numéros dangereux.

Est-ce que tout le monde peut faire de l'hypnose?

Est-ce que tout le monde peut faire un spectacle? Non. Il faut quand même un certain savoir et un petit don pour être hypnotiseur. En revanche,100% des gens peuvent utiliser les techniques d'hypnose pour améliorer la qualité de leur vie. (Le Matin)