Cela fait bientôt deux mois que le Cirque du Soleil a monté son chapiteau à Paris, sur la plaine de jeux de Bagatelle. Sur une télévision en coulisses, Mélanie, 22 ans, regarde sa performance de la veille. «On se retrouve souvent ici entre artistes pour se donner des conseils et s'améliorer», raconte-t-elle. Cette trapéziste québécoise, formée à L’École nationale de cirque à Montréal, a un numéro en duo dans «Totem». Un spectacle retraçant l'évolution de l'homme de son état primitif d'amphibien jusqu'à son désir de voler et qui sera présenté à Genève du 9 mai au 2 juin 2019.

«On s'exerce 3 heures quotidiennement et nous n'avons qu'un jour de repos dans la semaine», décrit-elle. Néanmoins, elle a conscience de travailler pour le meilleur cirque dans sa catégorie: «J'y suis depuis juillet. Nous avons des contrats d'un an, pour éviter que les artistes rentrent dans une routine.»

48 artistes et environ 1000 costumes

Dans un silence religieux, juste à nos côtés, un artiste s'exerce au diabolo. La vitesse est impressionnante. Plus loin une gymnaste s’enroule avec aisance autour de deux lanières accrochées au plafond de la salle d’entraînement. Tandis que derrière elle, Jonathan, 31 ans, commence son maquillage pour le show. Il est 16 h 45 et son visage a de la peinture verte et blanche. Le Floridien passe chaque jour 45 minutes à se préparer pour ressembler à une grenouille. On le retrouve au début du spectacle en train de sauter sur un trampoline pour un numéro vertigineux. Le tout vêtu d'un costume fait sur mesure.

La garde-robe des 48 artistes prend une place conséquente dans les coulisses. On y compte environ mille pièces, comme des tenues de gorille, d'astronaute et d'Amérindien. «Tout est fait à Montréal. On envoie les acrobates dans nos bureaux et un scanner géant calcule les dimensions exactes de l'artiste», explique Olivier Fillion Bouttin, la personne en charge des relations publiques. Accompagné de son talkie-walkie, il nous fait le tour de la maison. «Ici, il y a 28 nationalités différentes. On parle finnois, espagnol, italien, anglais, français... C'est un peu l'ONU», rigole-t-il.

Un humour beaucoup plus présent

Dans la salle, on peut entendre le public retenir son souffle à plusieurs reprises, mais le spectaculaire s'efface un peu pour laisser la place à l'humour. Un macho italien, plutôt drôle, est le fil rouge de l'histoire et il n'hésite pas à interagir avec les spectateurs pour les immerger encore plus dans l'univers de «Totem».

La hauteur du chapiteau, vu de l'intérieur, a des airs de cathédrale et certains numéros nous ont étonnés (les Chinoises perchées sur leur monocycle). Même si parfois on se perd dans l'histoire, le show reste beau et propre. Une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. (Le Matin)