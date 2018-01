Le magazine «Empire», revue britannique de référence dans le cinéma, a réalisé un sondage pour connaître quels sont les plus grands méchants du grand écran. «Nos lecteurs ont voté en masse et ont nommé Dark Vador comme leur méchant numéro un de tous les temps. L'attraction pour le côté obscur est encore forte, il semblerait…», a commenté Terri White, rédactrice en chef, au moment de communiquer les résultats.

Dark Vador en action dans «Rogue One»

Dark Vador figure à la première place devant le Joker de «The Dark Knight: Le Chevalier noir». Le pire ennemi de Batman était interprété dans ce film par Heath Ledger, décédé il y a tout juste dix ans. Sur la 3e place du podium, on retrouve Loki, le Dieu malfaisant, dans «Avengers».

Le top 10: 1. Dark Vador «Star Wars» 2. Joker «The Dark Knight: Le Chevalier noir» 3. Loki «Avengers» 4. Hans Gruber «Piège de cristal» 5. Hannibal Lecter «Le Silence des agneaux» 6. Hans Landa «Inglorious Basterds» 7. Kylo Ren «Star Wars : Les Derniers Jedi» 8. Anton Chigurh «No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme» 9. Voldemort «Harry Potter» 10. Alien «Alien»

(Le Matin)