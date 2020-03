La prochaine édition du concours Eurovision de la chanson, qui devait se tenir du 12 au 16 mai à Rotterdam aux Pays-Bas, a été annulée en raison de l'épidémie de coronavirus. Plus tôt dans le mois, l'organisation du concours avait pourtant déclaré que son objectif était d'assurer le déroulement de cet évènement musical majeur malgré la crise actuelle et qu'elle réfléchissait à des solutions alternatives.

