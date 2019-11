Grégoire Furrer a poussé un gros coup de gueule dans l'émission «Sur Les Pas» diffusée sur La Première ce 21 novembre. Le patron du Montreux Comedy est dépité, à chaque fois qu'il passe devant le Centre de Congrès de Montreux, par le manque de vision des personnes responsables des événements de la ville.

«On a la pire saison culturelle au monde qui coûte 1,2 million au contribuable de la Rivieria. C'est un scandale pour quinze dates! Cela fait quinze ans que je dénonce ce projet», s'exclame-t-il, excédé, avant de préciser: «Il faut réagir tout de suite et pas dans dix ans.»

Il dit se souvenir que les problèmes ont commencé en 1990. «C'était le début de la fin. Collectivement, Montreux a lâché la vision événementielle des anciens.» Claude Nobs faisait encore bouger les choses, mais la ville ne voulait pas d'«un deuxième, ni d'un troisième ou quatrième Claude». «Il était là, il faisait partie des meubles. On allait le garder et faire avec. Mais surtout, on ne voulait rien d'autre. Pour moi, c'était l'effondrement», confie-t-il. A partir de là, c'était l'érosion pendant trente ans. «Pour finalement arriver à son climax en 2019, quand la population montreusienne a refusé la rénovation du Centre de Congrès», dit-il.

Place aux jeunes

Il met en partie la faute sur le conseil d'administration. «Il y a des gens aujourd'hui qui doivent passer la main. L'avenir du Centre de Congrès ne sera pas incarné par les membres actuels du conseil d'administration. La plupart sont à la retraite, ce sont des personnes qui ont été des sommités dans les années 1970 - 1980. Le monde a changé. Ils doivent démissionner et faire la place aux jeunes. Il faut aller chercher du monde pour relancer tout ça», déclare-t-il.

Il ajoute que l'organisation est devenue aussi plus compliquée: «Aujourd'hui, si vous voulez faire un événement à Montreux vous devez parler avec cinq ou six personnes: le Centre de Congrès, l'office du tourisme, la commune, les hôteliers... Tout le monde devant est d'accord, mais par-derrière tout le monde pense à ses intérêts.»

«Claude Nobs doit se retourner dans sa tombe»

Lui-même membre du conseil de fondation de la Fondation de la Saison Culturelle de Montreux, Grégoire Furrer est halluciné par les méthodes employées. «Ils s'arrangent pour prendre des décisions à des dates où je ne suis pas là, car ils savent que je ne suis pas d'accord avec eux. Je trouve ça absolument scandaleux. Ce n'est pas possible que Montreux, qui est la ville du Jazz et du Montreux Comedy, n'offre que ça. Claude Nobs doit se retourner dans sa tombe lorsqu'il voit l'affiche de la saison culturelle. Ce n'est pas possible!», conclut-il.

FDA