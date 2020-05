Difficile de choisir les meilleures blagues ou aphorismes de Guy Bedos tant il en a commis d’excellentes durant sa longue carrière d'humoriste. Mais nous vous proposons quinze citations du Français dont on a appris le décès ce jeudi. A ne pas prendre trop au sérieux: ces ne sont que de petites drôleries et autres méchancetés sans importance, aurait-il pu préciser.

«Quand on voit ce qu'on voit et que l'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense.»

«Vieillir reste pour l'instant ce qu'on a trouvé de mieux pour ne pas mourir.»

«La Bourse je m'en fous, j'ai choisi la vie.»

«Depuis qu'ils sont au pouvoir, je n'ai jamais rien demandé aux socialistes. Et il faut leur rendre cette justice, je n'ai rien obtenu.»

«Dieu soit loué - et s'il est à vendre, achète, c'est une valeur en hausse!»

«Soyez sans crainte, le talent n'est pas contagieux.»

«Si on écoutait les opposants à l'avortement on tricoterait des brassières aux spermatozoïdes.»

«Il y a des gens qui sont tellement laids qu'on devrait les traiter comme des meubles en été: il faudrait leur mettre des housses.»

«Dur de vibrer pour des lendemains qui chantent quand on sait qu'on ne fera pas partie de la chorale.»

«J'ai horreur des gens qui parlent pendant que je les interromps.»

«Les femmes chez nous représentent la moitié du corps électoral. Vu comme ça, le corps électoral, ça m'excite.»

«La différence entre un steward et un serveur, c'est que le serveur, il n'est pas obligé d'apporter au client un sachet pour vomir.»

«Etre prêt à mourir pour le peuple ça ne signifie pas qu'on est prêt à vivre avec.»

«Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, il y a assez de cons qu'on prend pour des gens.»

«Il faut rire de la mort! Surtout quand c'est les autres.»

R.M.