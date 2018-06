Son single «Clock­work» est disponible. Un titre pop et mystérieux, doté d’un clip sensuel. Kristina Bazan travaille sur un EP de cinq titres qui sortira fin septembre et publiera ensuite un album. Une tournée pourrait également suivre.

On la sent enfin accomplie. Comme si la Vaudoise de Begnins se présentait pour la première fois au public. Kristina Bazan, 24 ans, a été discrète pendant un long moment jusqu’au mois passé où elle a dévoilé son titre, «Clockwork». Un morceau qui annonce un changement d’image, avec une envie d’aborder des sujets plus sérieux que la mode, et l’arrivée d’un EP.

Vous aviez complètement disparu ces derniers mois…

C’était pour mieux me consacrer à ma musique. Si j’avais continué à faire tout ce que je faisais avant, les gens n’auraient pas compris à quel point je prends ce projet au sérieux. Je suis hyper reconnaissante du succès que j’ai eu avec mon blog, mais me mettre en avant sur les réseaux sociaux n’est pas censé être un métier. C’est une vitrine et j’ai toujours travaillé discrètement sur ma musique. Je viens enfin de sortir mon single, «Clockwork», et c’est un sentiment incroyable. J’ai juste envie de partager le plus de chansons possible.

Depuis quand avez-vous ce rêve?

Depuis toute petite. J’étais dans une école de musique en Suisse. J’ai fait partie de groupes. Mais je n’avais pas assez confiance en moi pour poursuivre un rêve d’une telle envergure. Grâce à Kayture.com, j’ai pris un peu d’assurance et, à 19 ans, j’ai contacté mes agents de Los Angeles. Je leur ai envoyé des démos piano voix et ils ont adoré. Ils m’ont dit: «Viens à L.A., il faut qu’on te présente des producteurs.» J’ai fait trois ans de développement artistique. J’ai travaillé notamment avec RedOne qui a collaboré avec Lady Gaga. C’était un apprentissage en or. Et Bryan Kennedy a fait ma première chanson, «Out».

Un titre pop et mystérieux qui rappelle la chanteuse Banks.

J’adore Banks! C’est un peu la direction que j’ai envie de défendre. Je ne veux pas être la prochaine Katy Perry, même si j’ai tout le respect du monde pour elle. J’aimerais créer un univers plus introspectif, avec plus de profondeur, très sensuel, mais aussi mystérieux. Je ne fais pas de la musique dans le but de devenir une superstar.

Vous êtes ensuite revenue il y a un an à Paris, pourquoi?

J’ai trouvé la manière dont les Américains font de la musique très formatée. Ils créent dans un but commercial et non artistique. Les gens prêtaient beaucoup plus d’attention à mes chiffres sur Instagram qu’à ma volonté de composer et d’écrire ma musique. Ils voient débarquer une fille avec des millions d’abonnés et se disent qu’ils vont en faire la prochaine Taylor Swift. Tout le monde me parlait de Selena Gomez et de titres déjà prêts. Et je n’ai pas du tout envie de faire ça.

Et l’album?

Si je pouvais, je le sortirais demain car il est quasi fini. Mais pour préparer mon audience, on va sortir un EP de cinq titres fin septembre. Et j’espère qu’il y aura une tournée. Je veux passer du virtuel à la réalité. Cela peut être difficile pour les gens qui me suivent de concevoir ce changement de direction. J’essaie de les préparer gentiment.

Votre passé de fille des réseaux sociaux joue-t-il en votre faveur?

À cause de cette étiquette de blogueuse, je pensais qu’on n’allait jamais me prendre au sérieux. Et c’est dommage. C’est une expérience qui me sert pour l’écriture. Nous vivons tous ce paradoxe des réseaux sociaux. Cette relation d’amour et de haine. Je trouve intéressant d’être le reflet de cette génération digitale et d’écrire des titres qui touchent à ce thème. Je suis l’exemple de quelqu’un qui a été un peu l’esclave de ce jeu.

C’est pour cela que vous avez effacé le contenu de votre compte Instagram en avril?

Exactement! J’avais besoin de faire quelque chose de radical pour que les gens comprennent que je suis prête à recommencer à zéro. C’était ma manière de dire que je ne suis pas en train de profiter de ma notoriété, j’aimerais mériter ma crédibilité dans ce milieu.

Qu’est-ce qui est différent aujourd’hui?

Avant, je donnais à l’audience ce qu’elle voulait voir. Mais ce n’était plus mes règles. Dans ma musique, j’ai envie de revendiquer quelque chose, de reprendre ma créativité. Je souhaite montrer que je ne veux plus être la jolie fille, super bien fringuée, qui sourit sur toutes les photos. Je veux proposer un vrai message et provoquer des conversations intéressantes qui sont en lien avec notre génération.

Vous aviez ressenti des frustrations dans votre vie de blogueuse?

C’était un peu viscéral. Au bout d’un moment, j’en avais tellement marre. J’avais l’impression que la perception que les gens avaient de moi, même dans le cadre de la mode, n’était pas du tout qui j’avais envie d’être. J’ai joué le jeu de cette fille blonde et pétillante, mais dans les coulisses je suis assez timide et introvertie. Cela m’a saoulée de tout le temps sourire. De montrer une image de moi qui n’est qu’une dimension.

Vous avez alors changé d’image?

Je me suis montrée telle que je suis. Quand j’ai commencé ce style, c’était une nécessité. Je ne pouvais plus du tout vivre comme avant. Cela me rendait terriblement malheureuse. Je pense que la vie est courte et il faut entreprendre les choses dont on sera fier. Et je n’étais pas fière de l’image que je projetais.

Revenons à la musique. Quels artistes vous ont inspirée?

Des femmes qui ont challengé des normes sociales: Lady Gaga, Mylène Farmer ou Annie Lennox. Elles ont cherché à faire de la musique commerciale et fédératrice, mais avec des sujets percutants.

Quel est votre premier souvenir musical?

J’ai grandi en écoutant beaucoup de Madonna à la maison. Ma mère est une fan. Cette chanteuse a révolutionné la musique commerciale. Et je pense que la découverte de cette artiste a été une des briques fondamentales de mon amour pour la musique et la mode.

Et à l’adolescence, vos goûts ont évolué vers…

Daft Punk! Je suis une grande fan. J’ai vu tous les concerts imaginables sur YouTube (rires). D’ailleurs c’est un peu Daft Punk qui m’a fait m’installer à Paris. Avant de rencontrer ma maison de disques, je parlais beaucoup avec Pedro Winter du label Ed Banger, il a été leur manager durant plusieurs années. Ils ont cette approche assez nostalgique de la musique et réussissent à intégrer un élément futuriste. C’est une de mes références et inspirations majeures.

Il y a encore une personnalité que vous rêveriez de rencontrer?

Si je peux sortir mon album, faire une tournée et boire un café avec David Lynch, je peux mourir demain. (Le Matin)