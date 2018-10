Ce n'est pas une année mais encore trois ans que les amateurs de musique classique devront attendre avant la prochaine Schubertiade d'Espace 2. La 21e édition est en effet reportée à la fin de l'été 2021, annonce ce lundi la RTS.

Le festival de musique classique, qui se déroule tous les deux ans dans des villes romandes en alternance avec Label Suisse, aurait dû se tenir les 21 et 22 septembre 2019 à Nyon. Face à la décision finale du Conseil communal, au début du mois de septembre, de ne pas accueillir la manifestation, les organisateurs du comité RTS ont cherché des alternatives. «Les démarches n’ont pas permis d’aboutir dans un délai permettant d’organiser sereinement cet événement de grande envergure», explique l'entreprise par communiqué.

Un report qui n'est pas lié au plan d'économies

Dans ce contexte, la RTS dit s’atteller dès aujourd’hui à l’organisation de la Schubertiade d’Espace 2 en 2021. «La grande manifestation populaire d’initiation à la musique classique, de rencontre des musiciens et mélomanes romands, demeure plus que jamais dans les priorités de l’offre programmatique et événementielle de la RTS», relève Alexandre Barrelet, chef de l’Unité culture de la RTS et président du comité d’organisation de la Schubertiade d’Espace 2.

La RTS tient à préciser que ce report n'est aucunement lié au plan d'économies communiqué par la SSR la semaine dernière. (Le Matin)