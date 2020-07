Renaud aurait-il mieux fait de garder pour lui sa chanson sur le coronavirus? C'est ce que l'on pourrait croire tant les réactions à son titre, «Corona Song», ont été mauvaises.

En effet, les internautes se sont déchaînés sur l'artiste de 68 ans, critiquant son allure ainsi que les paroles de la chanson. «Coronavirus, connard de virus», chante-t-il. «On gardera en tête le reste de ta carrière. Celle-là, elle passera pas à la postérité», a notamment écrit un internaute.

«J'ai envie de taper ma tête sur les murs»

Une autre personne a écrit sur Twitter: «Quand je vois le dernier clip de Renaud, j'ai envie de taper ma tête sur les murs tellement ça fait chier de voir un si grand poète , un chanteur que j'admirais, terminer comme ça... Reste les souvenirs et son œuvre magistral! (sic)»

Je viens d’écouter la nouvelle chanson de Renaud. J’ai même pas envie de me moquer. Ça me fout un bourdon terrible. J’aime tellement ce mec que le voir sombrer dans ce néant artistique me donne une profonde envie de chialer.