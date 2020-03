Alors que les déprogrammations de sorties de films se multiplient, les tournages commencent eux aussi à être suspendus. L'un des derniers en date: celui de «Grey’s Anatomy».

Krista Vernoff, Debbie Allen et James D. Parriott, producteurs exécutifs du show, ont annoncé l'arrêt de la série pendant deux semaines via un communiqué, ce mercredi 12 mars. «Cette décision a été prise en accord avec la recommandation du maire Garcetti de ne pas se rassembler à plus de 50 personnes. Nous rentrons chez nous et attendons de voir comment la situation évolue. Faites attention, restez en bonne santé, hydratez-vous et restez à la maison le plus possible sans oublier de vous laver les mains fréquemment. S’il vous plaît, prenez soin de vous et des autres», peut-on lire.

Une vingtaine de séries en arrêt

La série médicale n'est pas la seule a avoir annoncé une pause dans son planning. Il en va de même du show Netflix «Grace and Frankie». «Nous avons opté pour cette solution afin d'assurer la santé et la sécurité de notre casting et de notre équipe», ont écrit les producteurs.

En tout, une vingtaine de shows sont touchés. «The Falcon and the Winter Soldier», le spin-off de «Captain America» et les suites de «Russian Doll», The Morning Show, la série Apple+ de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, mais aussi «Riverdale». La série pour adolescents a stoppé son tournage à Vancouver, au Canada, «par précaution».

Un membre de l’équipe a en effet été en contact avec une personne testée positive. «La santé et la sécurité de nos employés, des acteurs et des équipages est toujours notre priorité absolue», ont rappelé les studios. «Le cas suspect subit actuellement une évaluation médicale», a précisé le studio, qui cherche à identifier toutes les personnes qui l'ont côtoyé.

FDA