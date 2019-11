Le Montreux Jazz (MJF) a toujours été un rendez-vous pour toutes les grandes pointures de la musique. Cette future 54e édition ne semble pas faire exception. Le festival vient d'annoncer Lionel Richie et Lenny Kravitz à l'auditorium Stravinski, respectivement le 8 et le 13 juillet prochain. La billetterie ouvrira le mercredi 27 novembre 2019, à 12h.

Les deux stars sont des habituées du MJF! En effet, l'interprète de «Hello» est déjà venu à deux reprises s'y produire. Sa dernière fois était en 2015. Il a d'ailleurs conclu son concert en invitant Quincy Jones sur scène pour une version de «We Are The World».

Quant à Lenny Kravitz, il a confié avoir été «intimidé par Montreux» lors de sa première venue en 2008, avant de revenir libéré sept ans plus tard pour un show électrique et rempli d'improvisations. Deux shows inoubliables.

Tous les concerts du LAB à 399 francs

En plus de cette annonce, Montreux propose depuis quelques jours des idées cadeaux pour les fêtes. Pour la deuxième année, il est possible de s'offrir tous les concerts du LAB pour la somme de 399 francs. Pour rappel, lors de la dernière édition on a pu voir Rita Ora, Mahmood, PLK, Clara Luciani ou encore Lewis Capaldi.

Sans oublier que les grands mélomanes peuvent toujours opter pour le All Music Pass disponible à 1 299 francs au lieu de 1 499 . Ce sésame donne accès à tous les concerts! Si vous êtes un Insider, il est disponible à 999 francs. C'est Noël avant l'heure.

Le Montreux Jazz Festival aura lieu du 3 au 18 juillet 2020. L'annonce du programme en entier sera le 20 mars prochain et les billets seront mis en vente à partir du 27 mars. www.montreuxjazzfestival.com

FDA