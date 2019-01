Le Kunsthaus de Zurich a dévoilé jeudi son programme 2019. Après la grande rétrospective Oskar Kokoschka (1886-1980), visible jusqu'au 10 mars, le musée des beaux-arts présentera une exposition consacrée aux cinquante ans des premiers pas sur la Lune.

«Comment les artistes ont-ils réagi à cet événement?», interroge le Kunsthaus avec cet accrochage baptisé «Fly Me To The Moon». Cette «balade à travers l'histoire de l'engagement artistique avec la Lune» part du romantisme et se concentre surtout sur l'art contemporain. Cent oeuvres dédiées à des thèmes comme la topographie lunaire ou la propagande sont à admirer du 5 avril au 30 juin.

Parmi les autres expositions prévues, l'une explorera du 30 août au 8 décembre l'oeuvre sculpturale de l'artiste français Henri Matisse (1869-1954), davantage connu pour ses peintures et dessins. Autre point fort: la présentation du 20 septembre au 5 janvier 2020 de plus de 80 sculptures et travaux sur papier réalisés par Picasso, Gorky ou encore Warhol, provenant de la collection Hubert Looser.

Nouvelle année difficile

Le Kunsthaus souligne dans un communiqué n'avoir fait aucune concession sur la programmation malgré les importants travaux d'agrandissement en cours. Des transformations qui ont pour conséquence une baisse de la fréquentation depuis deux ans. Environ 230'000 personnes ont visité le musée en 2018, soit à peu près autant que l'année précédente mais 90'000 de moins qu'en 2016 lorsque la première pierre a été posée.

«2018 aura encore été une année difficile», écrit l'institution. Mais le bout du tunnel est proche. Une monumentale annexe cubique va doubler la surface d'exposition et les infrastructures. Reliée à l'ancienne bâtisse par un tunnel, elle fera du Kunsthaus le plus grand musée des beaux-arts du pays. Le nouveau hall d'entrée du bâtiment Moser construit en 1910 doit rouvrir en septembre 2019. Et l'inauguration finale est prévue pour 2020. (ats/nxp)