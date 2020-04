On l'attendait depuis le mois de mars. Malheureusement, à cause de la situation actuelle, l'annonce de la programmation du Paléo festival a été retardée. Alors que les open-air de l'été vont vraisemblablement renoncer à leur édition 2020, Thomas Wiesel, lui, ne renonce pas à son humour. «Oh wow le programme du Paléo a fuité!», a-t-il lâché sur Instagram, ce mercredi 15 avril.

Il s'agit bien évidemment d'une blague. Le Vaudois s'est amusé (avec Yoann Provenzano et Sébastien Cothésy) à créer un planning sur-mesure pour cette période inhabituelle. On y retrouve des artistes masqués comme Daft Punk ou Slipknot, mais aussi la soirée des «groupes à risque» avec Line Renaud et Michel Sardou. Sans oublier un jour dédié à nos «héros» nationaux: Alain Berset et Guy Parmelin, accompagné par Daniel Koch, le dirigeant de la division «Maladies transmissibles» de l'Office fédéral de la santé publique.

Comme il faut toujours terminer par une note d'espoir, Thomas Wiesel a pensé à une journée «On y croit». The Cure, Dr. Dre, Angèle (hydro-alcoolique) ainsi que Placebo (featuring Didier Raoult) font notamment partie des artistes invités.

Même si quelques internautes soulignent la tristesse d'un potentiel été sans Paléo, la majorité remercie l'humoriste pour cette publication hilarante. «Le plus mythique des programmes», «C'est alléchant, non?» ou «Je prends un abonnement pour la semaine», peut-on lire dans les commentaires.

Même le festival a joué le jeu et lui a répondu: «Damn! On avait pourtant pris toutes les précautions pour pas que ça fuite.»

FDA