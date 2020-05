L'ex-président américain Bill Clinton, 73 ans, va sortir en 2021 un nouveau roman policier, «The President's Daughter» («La fille du président»), coécrit avec l'auteur James Patterson, avec lequel il avait déjà collaboré pour «Le président a disparu».

«Travailler avec Bill Clinton est une des réussites de ma carrière et je suis ravi de pouvoir travailler avec lui à nouveau. Je suis heureux d'annoncer notre deuxième roman, The President's daughter, et nous avons hâte de le proposer aux lecteurs», a tweeté jeudi James Patterson.

Working with @BillClinton has been a highlight of my career and I’m thrilled to have the chance to write with him again.



I am pleased to announce our second novel, THE PRESIDENT’S DAUGHTER, and we can’t wait to get it in reader’s hands!



PRE-ORDER TODAY! https://t.co/0tQsTuFqiK