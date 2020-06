Reclus dans une cabane dans les montagnes depuis le début du confinement, George R.R. Martin dit «avancer considérablement» sur l'écriture du sixième tome de la saga «Le trône de fer».

«Je passe de longues heures chaque jour sur «The Winds of Winter», et je progresse constamment, écrit-il sur son blog. J’ai terminé un nouveau chapitre hier, un autre il y a trois jours, et un autre la semaine précédente. Mais non, cela ne veut pas dire que le livre sera fini demain ou publié la semaine prochaine. Cela va être un énorme livre et il y a encore du chemin à faire.»

Un roman débuté en 2012

On peut pourtant espérer une parution en 2021, déjà. L'auteur devait en effet se rendre au CoNZealand, en Nouvelle-Zéande, fin juillet. En parlant de sa présence, annulée à cause du coronavirus, il commente: «Je pourrai toujours visiter Wellington l’année prochaine quand, je l’espère, la Covid-19 et «The Winds of Winter» seront terminés.»

Rappelons que l'attente est tout simplement interminable pour les fans. George R.R. Martin avait débuté l'écriture de son roman en 2012. Mais il a entre-temps travaillé sur la série et des spin-off du «Trône de fer» en repoussant à chaque fois la sortie de «The Winds of Winter».

L. F.