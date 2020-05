La page d’accueil du site internet de Stephenie Meyer avait été remplacée par une image de ciel étoilé sur laquelle défile un compte à rebours qui a pris fin ce lundi 4 mai à 14h30. Comme l’avaient pressenti de nombreux fans, l’auteure a finalement annoncé qu’elle allait publier son bouquin «Midnight Sun».

En 2008, Stephenie Meyer avait évoqué son envie de raconter l’histoire de «Twilight» du point de vue du vampire Edward, joué par Robert Pattinson dans les films. Cependant, les premiers chapitres de ce roman avaient fuité sur la toile, la poussant ainsi à abandonner son projet.

«Je suis très heureuse d’enfin annoncer enfin la sortie de “Midnight Sun” le 4 août prochain», a déclaré l’écrivaine dans une vidéo. «Nous vivons une période un peu folle et je n’étais pas sûre que ce soit le bon moment pour sortir ce livre, mais certains d’entre vous attendent depuis si longtemps qu’il ne semblait pas juste de vous faire attendre davantage.»

«Une tournure nouvelle et résolument sombre»

La maison d'édition Little Brown a déclaré dans un communiqué que Stephenie Meyer s'était inspirée «du mythe classique d’Hadès et de Perséphone» pour revisiter l’histoire d’amour d’Edward et de Bella dans «un roman épique sur les plaisirs profonds et les conséquences dévastatrices de l’amour immortel».

«Cette histoire inoubliable racontée à travers les yeux d’Edward prend une tournure nouvelle et résolument sombre. La rencontre avec la belle et mystérieuse Bella est à la fois l’événement le plus intrigant et le plus dérangeant qu’il ait vécu dans sa longue vie de vampire»”, peut-on lire. La suite est à découvrir dans trois mois.

