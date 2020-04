Taylor Swift, Jennifer Lopez, Céline Dion, Sam Smith, Christine and the Queens et Angèle ont été ajoutés à l'incroyable programmation du concert One World: Together at Home organisé par Lady Gaga. En France, ce méga show sera diffusé ce dimanche 19 avril sur France 2, Cstar et MyCanal, entre 2h et 4h du matin, puis rediffusé le soir même sur France 2 de 22h45 à 00h45.

Etaient déjà prévus Paul McCartney, Elton John, Chris Martin, Lizzo, Billie Eilish, John Legend, Kacey Musgraves et Keith Urban, entre autres. Parmi les nouveaux invités, on compte également Alicia Keys, Usher, Pharrell Williams et le couple pop à succès Shawn Mendes et Camila Cabello.

La diffusion durera huit heures

La présentation verra des apparitions d'Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Matthew McConaughey, Victoria Beckham, Lupita Nyong'o, LL Cool J, Amy Poehler et Awkwafina, tandis que le tout sera orchestré par Stephen Colbert, Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon.

En outre, avant l'événement en lui-même, une émission de préparation de six heures sera diffusée par Global Citizen, avec John Legend, Jennifer Hudson, Sheryl Crow, Lady Antebellum, Charlie Puth, Hozier, Michael Bublé, Annie Lennox, Common, The Killers, Luis Fonsi, Adam Lambert et Marren Morris.

Pas un téléthon mais une célébration

Lady Gaga a déjà récolté plus de 35 millions de dollars dans la lutte contre le coronavirus, et a expliqué dans une émission sur les coulisses du concert que ce dernier n'était pas un téléthon. Aucun appel au don ne sera lancé. La Mother Monster souhaite simplement que les téléspectateurs profitent des prestations et «célèbrent les efforts héroïques des soignants, afin de soutenir l'OMS contre le coronavirus».

Cover Media